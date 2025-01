Alkoholfreies Neujahr: Kim Virginia ist vielleicht schwanger

Kim Virginia Hartung (29) löste kürzlich Verwunderung aus: Die Reality-TV-Diva verzichtete an Silvester auf Alkohol und feierte den Jahreswechsel mit Orangensaft. Nachdem einige Fans spekuliert hatten, ob diese Entscheidung mit einer Schwangerschaft zusammenhängen könnte, bestätigt sie die Annahme jetzt in ihrer Instagram-Story. "Da ich jetzt so immens viele Nachrichten zu dem Thema bekommen habe: Ich habe an Silvester, wie natürlich einige vermutet haben, keinen Alkohol getrunken, da es tatsächlich sein könnte, dass ich schwanger bin", gibt die Dschungelcamp-Bekanntheit preis.

Es ist jedoch noch nicht sicher, ob sie und ihr neuer Partner Nikola Glumac (28), mit dem sie seit wenigen Wochen offiziell zusammen ist, gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Kim möchte ihre Fans aber auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. "Ob ich schwanger bin oder nicht, kann ich in den nächsten Tagen mitteilen und dann quatschen wir über alles", erklärt der Beauty & The Nerd-Star und führt weiter aus: "Tut mir leid, dass ich mich heute gar nicht mehr gemeldet habe. Gerade bin ich sehr schlapp, mir ist oft schlecht und ich brauche superviel Ruhe."

Die 29-Jährige hatte bereits an Silvester kleine Andeutungen gemacht, dass ihr Verzicht auf Alkohol einen ganz bestimmten Grund hat. Sie veröffentlichte ein Video im Netz, in dem sie eine Sektflasche öffnete, deren Inhalt jedoch nur vom ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmer getrunken wurde, während sie zu Orangensaft griff. "Für mich fühlt sich dieses Jahr irgendwie besonders an – es könnte viel Neues auf Nikola und mich zukommen. Ich habe jedenfalls beschlossen, auf Alkohol zu verzichten", erläuterte Kim. Das sorgte für einige Vermutungen in der Kommentarspalte: Ihre Follower hielten es für möglich, dass die Entscheidung der einstigen Bachelor-Lady mit dem kürzlich passierten Verhütungs-Fail des Paares im Zusammenhang steht. "Lasst mich raten... Die Pille danach hat nicht gewirkt und nun ist sie schwanger", spekulierte ein Fan.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac im Januar 2025

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Dezember 2024

