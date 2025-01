Datet sie Burna Boy? Chlöe Bailey geht auf die Gerüchte ein

Chlöe Bailey (26) hat nun endlich auf die Gerüchte über eine mögliche Romanze mit dem Musiker Burna Boy reagiert. Diese hatten im letzten Monat für reichlich Gesprächsstoff gesorgt, nachdem die beiden zusammen bei den Detty December Feiern in Lagos, Nigeria, gesichtet wurden. In mehreren Videos waren sie in enger Zweisamkeit zu sehen, was Spekulationen über ein Liebesverhältnis anheizte. Während eines Interviews in der Radioshow "The Breakfast Club" wurde Chlöe jetzt direkt darauf angesprochen, ob Burna Boy ihr Begleiter bei den kommenden NAACP Image Awards sein wird. Ihre Antwort fiel ausweichend aus: "Das musst du ihn selbst fragen", erklärte sie augenzwinkernd.

Die Moderatoren hakten nach, stellten Fragen über ihren Aufenthalt in Nigeria und die Beziehung zu Damini, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt. Dennoch blieb Chlöe mit ihren Aussagen vage, lobte lediglich die Schönheit Nigerias und beschrieb ihre Zeit dort als "wundervoll". Auf die Frage, ob sie tatsächlich mit Burna Boy zusammen sei, entgegnete sie nur: "Ich bin eine erwachsene Frau." Auch angesprochen auf die Gerüchte, dass der Musiker nach ihrem Aufenthalt in Lagos mit einer anderen Frau gesehen wurde, zeigte sich Chlöe unbeeindruckt. "Er ist ein erwachsener Mann. So wie ich eine erwachsene Frau bin", betonte sie erneut. Mit dieser Haltung bleibt offen, ob zwischen den beiden mehr läuft oder ob es sich um reine Spekulationen handelt.

In Bezug auf das Dating-Leben als öffentliche Person gab Chlöe jedoch einen spannenden Einblick: Sie erklärte, dass sie auch unter genauer Beobachtung der Öffentlichkeit gut mit der Situation umgehen könne. "Es ist mein Leben, dafür habe ich mich entschieden", sagte sie und fügte hinzu, dass sie Verständnis für die Neugier der Menschen hat. Dennoch ist es für sie wichtig, stets darauf zu achten, wie sie sich selbst präsentiert und mit solchen Gerüchten umgeht. Bereits in der Vergangenheit stellte die Sängerin, die für ihre kraftvolle Stimme und ihre authentische Art geschätzt wird, klar, dass sie ihr Privatleben zwar schützt, aber keine Feindseligkeit gegenüber Nachfragen empfindet.

Getty Images Burna Boy, Musiker

Getty Images Chlöe Bailey, Sängerin

