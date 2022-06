Stylish! Das waren die schönsten Looks der BET Awards 2022

Die Promi-Welt zeigte mal wieder, wie modebewusst sie ist! Der US-amerikanische Fernsehsender Black Entertainment Television zeichnete erneut verschiedene Künstler in den Bereichen Musik, Schauspiel und Film bei den BET Awards 2022 aus. Während Bruno Mars (36) und Anderson Paak unter anderem die Abräumer des Abends waren, kam auch der Fashion-Aspekt bei der Preisverleihung nicht zu kurz: Lizzo (34), Blac Chyna (34), Halle Bailey und Co. präsentierten auf dem roten Teppich ihre coolsten Outfits!

In einem maßgeschneiderten Gucci-Kleid posierte Lizzo auf dem Red Carpet – mit einem tiefen Ausschnitt, weiten Kimonoärmeln und einem oberschenkelhohen Schlitz begeisterte die Sängerin ihre Fans. Auch Blac Chyna setzte auf einen tiefen Beinschlitz: Den goldenen Glitzer-Look vervollständigte der Reality-Star mit dazu passenden hohen Schuhen. Halle Bailey strahlte in einem schwarzen Kleid mit weitem Ausschnitt und Cut-outs an der Hüfte. Vor allem Summer Walker (26) zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich: Nur in einem Pailettenrock und oberkörperfrei lief die Sängerin über den roten Teppich.

In einem grünen Blazer und fransigen Stiefeln stolzierte Saucy Santana (28) über den Red Carpet. Für einen weiteren bunten Auftritt sorgte Cynthia Erivo: In einem kastenförmigen, dreifarbigen Oberteil mit dazu passenden Rock grinste die Sängerin den Fotografen entgegen. Auch Janelle Monáe (36) verzauberte mit ihrem wunderschönen Outfit: In einem schwarzen Kleid mit einem Cut in der Mitte und einer durchsichtigen Schleppe posierte die Sängerin. Chlöe Bailey (23) poste in einem dunklen, paillettenbesetzten One-Shoulder-Kleid.

