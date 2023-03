Billboard Women in Music 2023: Die schönsten Looks der Ladys

Die Promi-Ladys strahlten in ihren herrlichsten Outfits! Am 1. März fanden in Inglewood wieder die Billboard Women in Music Awards statt. Bei der Musikpreisverleihung werden Frauen gewürdigt, die in dem Business einen bedeutenden Beitrag geleistet haben. Im vergangenen Jahr hatte Olivia Rodrigo (20) den Preis abgestaubt. Dieses Mal durfte die Sängerin SZA (32) den Award mit nach Hause nehmen. Doch auch auf dem roten Teppich boten die geladenen Promi-Damen einen wunderschönen Anblick!

Unter anderem ließ sich Heidi Klum (49) dieses Event nicht entgehen. Die Germany's next Topmodel-Chefin kam in einem gelben Kleid mit hohem Beinschlitz und posierte zudem mit einem langen weißen Mantel. Luftiger ging es hingegen bei Sabrina Carpenter (23) zu. Die Sängerin trug ein raffiniert geschnittenes Kleid mit Schleppe, war dabei allerdings bauchfrei und zeigte viel Bein. Rosalía (30) wiederum setzte auf einen Underboob-Look. Mit kniehohen Lackstiefeln und einem durchsichtigen Kleid trat die "Candy"-Interpretin vor die Fotografen.

Lana Del Rey (37) setzte auch dieses Mal auf ihren gewohnten Retro-Style und bezauberte in einem teils transparenten gelben Kleid mit Blumen-Applikationen. Die deutsche Singer-Songwriterin Kim Petras (30) zeigte sich besonders extravagant: Sie wählte eine bronzefarbene Robe mit Volant-Rock. Chlöe Bailey (24) wiederum funkelte in einem Netz-Kleid mit weißen Federn am unteren Ende.

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2023

Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2023

Anzeige

Getty Images Rosalía bei den Billboard Music in Women Awards in Kalifornien, März 2023

Getty Images Lana Del Rey bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2023

Getty Images Kim Petras bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2023

Getty Images Chlöe Bailey bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de