Bahnt sich bei Chloe Bailey und Burna Boy eine Romanze an?

Gibt es ein neues Traumpaar am Promi-Himmel? Chloe Bailey und Burna Boy liefern derzeit eine Menge Gesprächsstoff. Die Sängerin und Schauspielerin wurde laut Just Jared am Sonntag in Lagos, Nigeria, gesichtet, wo sie mit einem riesigen Blumenstrauß in Empfang genommen wurde. Einen Tag später wurde sie dann in angesagten Klubs der Stadt gesichtet – Händchen haltend und turtelnd mit keinem Geringeren als dem Afrobeats-Star! Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Beziehung bisher zwar nicht, aber die Gerüchteküche brodelt fleißig.

Chloe ist in der Promi-Datingszene kein unbeschriebenes Blatt. 2022 kursierten unter anderem Gerüchte um eine Romanze mit Rapper Gunna, nachdem die beiden den Song "you & me" veröffentlicht hatten. Später wurde sie mit Tyga (35) in Verbindung gebracht, als die beiden zusammen einen Nachtklub verließen. Anfang vergangenen Jahres liefen die Klatschmühlen dann erneut heiß: Chloe wurde eine Affäre mit Musiker Quavo (33) nachgesagt. "Ich weiß nicht, woher das kommt. Er ist ein wirklich netter Kerl", spielte die 26-Jährige die Spekulationen damals im Interview mit "Latto's 777 Radio" herunter.

Während die Medien weiter um eine Romanze zwischen Chloe und Burna Boy spekulieren, scheint die Sängerin an den Feiertagen einen anderen Fokus zu haben: ihre Familie. In der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" sprach sie kürzlich gemeinsam mit ihrer berühmten Schwester Halle (24) über ihre Weihnachtspläne. Dabei enthüllten die beiden, dass sie die Feiertage gemütlich zu Hause in Los Angeles verbringen werden. Im Mittelpunkt steht dabei wohl das jüngste Familienmitglied: Halles elf Monate alter Sohn Halo. "Sein erstes offizielles Weihnachten!", freute sich Chloe. Geplant seien laut den Schwestern jede Menge Essen, Geschenke und ganz viel Zeit für den kleinen Wonneproppen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chloe Bailey im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Bailey und Chloe Bailey bei der "Give Her FlowHERS"-Gala

Anzeige Anzeige