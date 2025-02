Chlöe Bailey begeistert ihre Fans mit heißen Urlaubsbildern

Sängerin Chlöe Bailey (26) hat mit ihren neuesten Urlaubsfotos auf Instagram für Begeisterung gesorgt. In einer Reihe von Videos und Schnappschüssen zeigt die "Have Mercy"-Interpretin ihre sonnengeküssten Rundungen in einem stylischen Bikini und bringt ihre Fans damit regelrecht zum Schwärmen. Die beeindruckenden Aufnahmen scheinen von einer kürzlich vergangenen Reise an einen unbekannten Urlaubsort zu stammen. In einer der Aufnahmen ist auch ihre männliche Begleitung zu sehen – wenn auch nur von hinten. Das geheimnisvolle Video könnte ihren vermeintlichen Freund, den Sänger Burna Boy, zeigen. Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden gibt es schon länger, insbesondere nach ihrem gemeinsamen Auftritt während der "Detty December"-Feierlichkeiten in Lagos, Nigeria.

In Lagos wurden Chlöe und Burna Boy mehrfach zusammen gesehen, und das recht unverhohlen – die beiden schienen das Rampenlicht zu genießen. Bei einem Interview in der Radioshow "The Breakfast Club" wurde Chlöe dann auch direkt auf dieses Zusammentreffen angesprochen. Geschickt wich sie einer klaren Antwort auf Fragen zu ihrer Beziehung aus, ließ aber durchblicken, wie sehr sie den Aufenthalt in Nigeria genossen hat. "Nigeria ist so schön", sagte sie und ergänzte, dass sie dort fantastisch gegessen habe. Besonders schwärmte sie von der pikanten "Pfeffersuppe" und würzigem Hühnchen. Ihr Kommentar "Ich bin eine erwachsene Frau" auf die Nachfrage zum Beziehungsstatus sorgte allerdings nur für noch mehr Rätselraten.

Chlöe Bailey begeistert ihre Fans seit Jahren nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem Sinn für Ästhetik und ihrem selbstbewussten Auftreten auf Social Media. Die 1998 in Atlanta geborene Sängerin und Schauspielerin wurde zunächst an der Seite ihrer Schwester Halle Bailey (24) als Teil des Duos Chloe x Halle bekannt. In den letzten Jahren hat sie sich jedoch solo ebenfalls als absolute Powerfrau etabliert. Ihre frechen Posts auf Instagram und ihr moderner Stil sorgen regelmäßig für Gesprächsstoff – und den einen oder anderen verliebten Kommentar von Fans und prominenten Kollegen gleichermaßen. Ob es private Einblicke oder musikalische Projekte sind: Chlöe ist derzeit nicht zu übersehen.

Getty Images Chlöe Bailey bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2023

Getty Images Chlöe Bailey, Sängerin

