Kate und William planen exklusiven Urlaub für die Kinder

Prinzessin Kate (43) und Prinz William (42) scheinen für das Jahr 2025 Pläne zu schmieden, um ihren drei Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6) nach einem schwierigen Jahr 2024 etwas Gutes zu tun. Royal-Expertin Ingrid Seward verriet im Gespräch mit Hello!: "Ich denke, William und Kate könnten die Kinder in den Osterferien zum Skifahren mitnehmen und vielleicht einen großen Sommerurlaub planen."

Grund für diese Extra-Aufmerksamkeit: Die schwierigen vergangenen Monate hätten auch bei den jüngsten Royals Spuren hinterlassen, so die Royal-Expertin weiter. Da Kate während ihrer Krebs-Behandlung nicht immer voll für die Familie da sein konnte, habe sich die Situation sicher beängstigend für die Kinder angefühlt. Seward ist überzeugt, dass Kate nun daran arbeiten möchte, das aufzuholen: "Es ist sehr beängstigend für Kinder, wenn ihre Eltern krank sind, daher wird Kate bestimmt das Bedürfnis haben, ihnen einige schöne Erlebnisse zu gönnen." Trotz der Lockerungen in ihrem Terminkalender und einzelner öffentlicher Auftritte der drei Kinder, etwa beim Weihnachtsgottesdienst oder dem Konzert ihrer Mutter, sollen sie auch 2025 vor zu viel medialer Aufmerksamkeit geschützt werden. Die Prinzessin und der Prinz von Wales seien sehr bedacht darauf, ihre Kinder so weit wie möglich vor der ständigen Beobachtung der Öffentlichkeit zu bewahren.

William und Kate sollen viel Wert darauf legen, dass George, Charlotte und Louis eine Kindheit erleben, die sich stark von der vergangener Generationen unterscheidet. Statt von zahlreichen Angestellten betreut zu werden, verbringen die Kinder viel Zeit mit ihren Eltern und teilen gemeinsame Hobbys wie Sport. Als Geschwister, die nahe beieinander in Alter und Interessen liegen, sollen sie ein besonders enges Verhältnis zueinander haben. "Die drei scheinen sich unglaublich gut zu verstehen", ergänzte Royal-Expertin Ingrid.

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinz Charlotte, Prinz Louis im Dezember 2024

Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz William, Prinz Louis und Prinz George

