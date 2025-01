Prinz William und Kate blicken emotional auf das Jahr zurück

2024 entpuppte sich für Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42) als hartes Jahr. Im März machte die Princess of Wales bekannt, dass sie an Krebs erkrankt ist. Keine leichte Situation für die britische Königsfamilie – doch die Blaublüter rückten alle etwas näher zusammen und meisterten die Situation souverän. Nun neigt sich das Jahr 2024 dem Ende zu und Kate und William lassen die vergangenen zwölf Monate mit wertvollen Erinnerungen auf Instagram Revue passieren. "Frohes neues Jahr. Wir wünschen euch ein wundervolles 2025", erklären die Eheleute nun zu einer bunten Fotostrecke.

Auch Kate und Williams Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) kommen in dem Jahresrückblick vor. Eine Aufnahme bildet einen wichtigen Schlüsselmoment dieses Jahres: Im September machte Kate mit einem emotionalen Video bekannt, dass sie ihre Chemotherapie abgeschlossen hat. In dem Clip zeigte sie sich mit ihrem Mann und ihren Kids vor einer idyllischen Kulisse. Die Militärparade Trooping the Colour im Juni sowie Kates Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey am 6. Dezember gehören ebenfalls zu den schönsten Momenten des royalen Jahres.

2024 forderte William und seine Kate auch als Ehepaar sehr. Während die 42-Jährige sich um ihre schweren gesundheitlichen Probleme kümmern musste, hielt der künftige König von Großbritannien die Stellung. Nach dieser schweren Zeit soll sich William deshalb etwas ganz Besonderes überlegt haben: Zweite Flitterwochen, in denen sie sich zusammen eine Auszeit genehmigen wollen. Doch er soll sich sogar noch mehr geplant haben. "Und diejenigen, die ihnen nahe stehen, wären nicht überrascht, wenn das königliche Paar diese Auszeit nutzen würde, um ihr Eheversprechen in einer privaten Segnung zu bekräftigen", berichtete eine Quelle Closer vor wenigen Tagen dazu.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinzessin Kate im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im März 2023

Anzeige Anzeige