Prinz William und Kate mit Kids bei Weihnachtsgottesdienst

Heute ist es endlich so weit: Der alljährliche Weihnachtsgottesdienst der britischen Royals findet in der Kirche St. Mary Magdalene auf dem Anwesen Sandringham statt. Nach einem sehr schweren Jahr ist auch Prinzessin Kate (42) wieder mit dabei. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (42) sowie den drei Kindern Prinz Louis (6), Prinz George (11) und Prinzessin Charlotte (9) strahlt die britische Royal während des Gangs zu den Feierlichkeiten. Währenddessen wird sie von zahlreichen Fans am Wegrand glücklich beäugt.

Für das königliche Weihnachtsfest hat sich Kate entsprechend in Schale geworfen – und kommt sogar im Partnerlook mit der Schwiegermutter ihres Mannes. Denn auch Königin Camilla (77) und König Charles III. (76) sind natürlich mit von der Partie. Die Ehefrau des Staatsoberhaupts trägt wie Kate einen dunkelgrünen Mantel, dunkles Schuhwerk samt Strumpfhose und eine ebenfalls grüne Kopfbedeckung. An der Seite ihres Liebsten marschiert sie, gefolgt von William und seiner Familie, frohen Mutes in Richtung Kirche.

Auch Prinzessin Beatrice (36) wohnt dem königlichen Gottesdienst bei. Sie überrascht mit einem besonderen Gast an ihrer Seite – und zwar ihrem Stiefsohn, der sonst nur selten bei öffentlichen Auftritten dabei ist. Auch ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) begleitet die Schwangere zum Sandringham-Anwesen. Aktuell erwarten beide ihr zweites gemeinsames Kind. 2021 begrüßte das Paar erstmals gemeinsamen Nachwuchs. Beatrice' Stiefsohn stammt aus einer früheren Beziehung ihres Mannes.

Getty Images Königin Camilla und König Charles mit Kate, George, Charlotte, William und Louis, Dezember 2024

Getty Images Christopher Woolf, Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Dezember 2024

