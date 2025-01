Schicksalsschlag formte TV-Star: Petra Kleinert verlor Liebe

Petra Kleinert (57), bekannt aus TV-Formaten wie Tatort, "Mord mit Aussicht" oder "Polizeiruf 110", hat in einem Interview mit der Superillu über einen schweren Schicksalsschlag gesprochen. Die Schauspielerin, die in Jena aufwuchs, erzählte von einem tragischen Vorfall in ihrer Jugend. Bei einem Verkehrsunfall während des Militärdienstes in der Nationalen Volksarmee der DDR verlor die damals 18-Jährige ihre erste große Liebe. "Alle außer meinem Freund überlebten", schilderte sie und betonte die Nachwirkungen dieses traumatischen Moments.

Petras damaliger Freund sei ums Leben gekommen, weil der Fahrer des Militärfahrzeugs nach einer Nachtschießübung keine Pause eingelegt habe. Petra war von dem Verlust zutiefst erschüttert und erkrankte wochenlang. Trotz des Schmerzes sieht die Schauspielerin heute auch, wie dieses Erlebnis ihre persönliche Entwicklung nachhaltig beeinflusst hat. "Das hat mir bei allem Grauen schon früh eine Ernsthaftigkeit gegeben, von der ich auf meinem weiteren Weg profitierte", erklärte sie im Gespräch weiter.

Heute hat die 57-Jährige in ihrem Ehemann Reinhold Kammerer, den sie 2016 kennenlernte und nur zwei Monate später heiratete, ihr persönliches Glück gefunden. Die Schauspielerin sprach in dem Interview von einem besonderen Band zwischen den beiden: "Irgendwie sind unsere Gehirne zusammengewachsen", schwärmte sie. Ihre Ehe bezeichnete sie als harmonischen Rückzugsort, der ihr Leben positiv bereichert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Petra Kleinert mit Bjarne Maedel, Caroline Peters, Hans Peter Hallwachs and Andreas Lichter

Anzeige Anzeige

Getty Images Petra Kleinert bei den Jupiter Awards, 2011

Anzeige Anzeige

Anzeige

Habt ihr gewusst, dass Petra von einem solchen Schicksalsschlag ereilt worden war? Ja, davon hatte ich schon mal gehört. Nein, das war mir völlig neu. Ergebnis anzeigen