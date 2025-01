Petra Kleinert über DDR-Kunst, Freiheit und den Mauerfall

Sie wirkt in der ZDF-Serie "Der Palast" mit und bringt die deutsch-deutsche Geschichte der Wende auf die Leinwand. Schauspielerin Petra Kleinert spricht mit Tag24 über den Mauerfall und darüber, was sie an der DDR vermisst. Besonders im kulturellen Bereich sei für die Künstlerin einiges verloren gegangen. Sie erklärt: "Die künstlerische Ausbildung in der DDR war einfach fantastisch: Sie war geschützt, da konnte nicht jeder einfach so mitmischen." Sie selbst machte von 1987 bis 1990 eine Ausbildung an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig.

"Kultur und Kunst hatten eine andere Wertigkeit. Unterhaltung konnte alles und immer sein, ob Komödie oder Tragödie [...], es sollte auf verschiedene Art und Weise berühren", fährt sie im Interview fort. Besonders begeistert sei die gebürtige Jenaerin auch von der Solidarität untereinander gewesen. Dennoch äußert Petra, wie froh sie sei, dass diese Zeiten vorbei sind. Beim Militärdienst verlor sie damals sogar ihre erste große Liebe. Sie führt aus: "Ich möchte meine Meinung sagen dürfen, frei entscheiden, wohin ich reise, und meine persönliche Freiheit in jeder Hinsicht behalten."

In der ZDF-Serie über den Friedrichstadt-Palast geht es genau um diese neue Freiheit und welche Herausforderungen diese mit sich brachte. "Dass eine solche Institution wie der Friedrichstadt-Palast, wo auch viele Menschen arbeiten, wieder so einen Zulauf bekommen hat, ist nicht selbstverständlich", sagt Petra über die künstlerischen Zeiten nach dem Mauerfall. Einen an der Realität inspirierten Blick hinter die Kulissen dieser Zeit können die Zuschauer in der Serie erhaschen. "Es ist immer schön, wenn man in eine bestehende Geschichte mit neuen Augen reingeht", betont die 57-Jährige zum Abschluss.

Getty Images Petra Kleinert mit Bjarne Maedel, Caroline Peters, Hans Peter Hallwachs and Andreas Lichter

Getty Images Petra Kleinert, Schauspielerin

