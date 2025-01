Warwick Davis verklagt Krankenhaus wegen Tod seiner Frau

Warwick Davis (54), bekannt aus den Harry Potter-Filmen, verklagt das University College London Hospital wegen angeblicher "medizinischer Fahrlässigkeit" im Zusammenhang mit dem Tod seiner Frau Samantha Davis. Samantha, die im März 2024 im Alter von nur 53 Jahren verstarb, wurde vor ihrem Tod wegen einer Rückenmarkserkrankung in diesem Krankenhaus behandelt. Nun soll ein ausführliches Verfahren klären, ob die durchgeführten Behandlungen zu ihrem Tod beigetragen haben. Das berichtet Daily Mail. Der Schauspieler und Familienmensch, der sich rechtlichen Beistand von der Kanzlei Irwin Mitchell geholt hat, beschuldigt das Krankenhaus, nicht angemessen gehandelt zu haben.

Samantha, die seit ihrer Kindheit mit Achondroplasie, einer genetischen Wachstumsstörung, lebte, litt 2019 an einer schweren Sepsis nach mehrfachen Operationen an ihrer Wirbelsäule in besagter Klinik. Laut Warwick, der sich nach dem Verlust zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, hätten diese Eingriffe zwar ihre Mobilität beeinträchtigt, doch sie habe sich geweigert, dass sich dies negativ auf ihre Lebensqualität auswirkt. Samantha engagierte sich stets leidenschaftlich für die von ihr gegründete Wohltätigkeitsorganisation Little People UK, die Menschen mit Kleinwuchs unterstützt. Neben ihrer Arbeit im sozialen Bereich trat sie auch an der Seite ihres Mannes in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2" auf.

Warwick und Samantha lernten sich 1988 am Set von "Willow" kennen und heirateten drei Jahre später. Gemeinsam hatten sie vier Kinder, Annabelle (27) und Harrison (21). Zwei ihrer Söhne verloren sie jedoch tragisch: Lloyd, der nur neun Tage nach seiner Geburt starb, und George, den Samantha während einer Schwangerschaft verlor. Warwick beschrieb seine Frau als "seinen liebsten Menschen" und "eine leidenschaftliche Unterstützerin mit einer echten Zuhörfähigkeit". Auch ihre Kinder erinnerten sich rührend an sie: "Ihre Liebe und ihr Glück haben uns unser ganzes Leben begleitet."

Instagram / warwickadavis Warwick und Samantha Davis

Getty Images Harrison Davis, Samantha Davis, Warwick Davis und Annabelle Davis, November 2022