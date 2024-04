"Harry Potter"-Star Warwick Davis' Ehefrau Samantha ist tot

Warwick Davis teilt eine traurige Nachricht mit der Welt: Die Ehefrau des Harry Potter-Stars, Samantha Davis, ist im Alter von 53 Jahren an den Folgen einer Sepsis gestorben. Wie Mirror berichtet, widmete Warwick ihr liebevolle Worte in einem Statement: "Ihr Tod hat eine große Lücke in unserem Leben als Familie hinterlassen. Ich vermisse ihre Umarmungen. Sie war ein einzigartiger Charakter, sah immer die Sonnenseiten des Lebens, hatte einen guten Sinn für Humor und lachte immer über meine schlechten Witze." Auch die zwei Kinder des Paares, Harrison und Annabelle, zollten ihrer Mutter Tribut: "Mama ist unsere beste Freundin und wir fühlen uns geehrt, eine Liebe wie ihre erfahren zu haben."

Samantha litt an einer Knochenwachstumsstörung namens Achondroplasie, die zu Kleinwuchs führt. Im Laufe ihres Lebens unterzog sie sich deshalb mehreren Operationen. Bei einer davon soll sie sich die bakterielle Infektion zugezogen haben, der sie jetzt erlag. Über die Komplikationen sprach die Schauspielerin damals offen. Sie habe eine Woche nach der OP ihre Beine plötzlich nicht mehr spüren können: "Ich dachte, ich würde mich immer noch von der Operation erholen, also ging ich schlafen. Aber am nächsten Tag fühlte ich mich schrecklich, so als wäre ich von einem Lastwagen überfahren worden." Sie habe sich den ganzen Tag nicht konzentrieren können. "Ich lag auf dem Sofa und als ich versuchte aufzustehen, kollabierte ich", erklärte sie weiter.

Warwick und Samantha lernten sich im jugendlichen Alter am Set des Films "Willow" kennen. Nach vier Jahren Beziehung heirateten die beiden 1991 und verbrachten 33 gemeinsame Ehejahre zusammen. In seinem Statement beschreibt Warwick seine Frau als seine "größte Vertraute und leidenschaftlichste Unterstützerin" und fügt hinzu: "Mit ihr an meiner Seite war ich mir sicher, alles erreichen zu können. Es war, als hätte ich eine Superkraft."

Instagram / warwickadavis Warwick und Samantha Davis

Getty Images Warwick Davis, Schauspieler

