Vor Tod: Warwick Davis' Frau richtete süße Zeilen an Kinder

Die Ehefrau des Harry Potter-Stars Warwick Davis (54) ist verstorben. Nur wenige Wochen vor ihrem plötzlichen Tod richtete sich Samantha Davis laut Mirror mit einer rührenden Nachricht auf Social Media an ihre zwei Kinder Annabelle und Harrison. "Ich liebe dich und Harrison sehr. Ich bin so stolz, eure Mutter zu sein. Vielen Dank an euch beide, dass ihr diesen Tag zum allerbesten gemacht beiden. Ich bin die glücklichste Mutter der Welt!", soll sie über einen Gruß ihrer Kinder anlässlich des britischen Muttertags geschwärmt haben.

Samanthas liebevolle Worte bezogen sich auf einen Beitrag ihrer 27-jährigen Tochter. Diesen soll Annabelle laut dem Onlineportal am 10. März im Netz geteilt haben. "Alles Gute zum Muttertag, Mama. Dein Mut und deine Freundlichkeit sind eine Inspiration für uns alle. Danke für alles. In Liebe, deine Belle", soll es geheißen haben. Wie innig die Verbindung zwischen ihrer Mutter und ihnen war, betonten die beiden Kinder außerdem in einem Statement anlässlich Samanthas Todes. "Mama ist unsere beste Freundin und wir fühlen uns geehrt, so viel Liebe bekommen zu haben", trauerten Harrison und Annabelle.

Wie Mirror vor wenigen Tagen berichtete, ist Warwicks Frau an den Folgen einer Sepsis gestorben. "Ihr Tod hat eine große Lücke in unserem Leben als Familie hinterlassen. Ich vermisse ihre Umarmungen", sagte der "Das Leben ist zu kurz"-Darsteller in einem Statement und fügte hinzu: "Sie war ein einzigartiger Charakter, sah immer die Sonnenseiten des Lebens, hatte einen guten Sinn für Humor und lachte immer über meine schlechten Witze." Der 54-Jährige und seine Liebste waren seit über 33 Jahren miteinander verheiratet.

Instagram / warwickadavis Warwick und Samantha Davis

Getty Images Warwick und Samantha Davis

