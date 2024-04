Warwick Davis braucht nach dem Tod seiner Frau Netzpause

Warwick Davis (54) braucht Zeit für sich. Vor rund einer Woche starb die Ehefrau des Schauspielers an den Folgen einer Sepsis. Ihr Tod nimmt den Harry Potter-Darsteller sehr mit, wie er jetzt deutlich macht. Auf seinem Profil auf X verfasst er ein kurzes Statement: "Ich bin hier fertig. Ich melde mich ab." Warwick legt nämlich eine Social-Media-Pause ein und zieht sich zurück. Seine Kinder fügen der kurzen Mitteilung noch hinzu: "Danke an alle, die auf unseren Dad aufpassen, er nimmt sich eine Auszeit von den sozialen Medien. Er entschuldigt sich, falls seine letzte Nachricht jemanden beunruhigt hat. Wir sind dankbar für all eure Liebe und Unterstützung, Annabelle und Harrison."

Warwick und seine Frau Samantha liefen sich am Filmset von "Willow" über den Weg und verliebten sich ineinander. Nach einer vierjährigen Beziehung gaben sich die Briten 1991 das Jawort – das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Mirror berichtete am 18. April, dass Samantha verstorben ist. "Ihr Tod hat eine große Lücke in unserem Leben als Familie hinterlassen. Ich vermisse ihre Umarmungen. Sie war ein einzigartiger Charakter, sah immer die Sonnenseiten des Lebens, hatte einen guten Sinn für Humor und lachte immer über meine schlechten Witze", lauteten Warwicks rührende Worte zum Tod seiner Frau.

Auch die Kinder der Verstorbenen zollten ihrer Mutter Tribut. So schrieben Harrison und Annabelle: "Mama ist unsere beste Freundin und wir fühlen uns geehrt, eine Liebe wie ihre erfahren zu haben." Wie das englische Magazin berichtete, habe Samantha vor ihrem plötzlichen Ableben süße Zeilen an ihre Kids via Social Media gerichtet. "Ich liebe dich und Harrison sehr. Ich bin so stolz, eure Mutter zu sein. Vielen Dank an euch beide, dass ihr diesen Tag zum allerbesten gemacht habt. Ich bin die glücklichste Mutter der Welt!", habe sie geschwärmt.

Instagram / warwickadavis Warwick und Samantha Davis

Getty Images Harrison Davis, Samantha Davis, Warwick Davis und Annabelle Davis, November 2022

