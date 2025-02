Warwick Davis ehrt verstorbene Ehefrau Samantha bei BAFTAs

Warwick Davis (55) hat am Sonntagabend bei den BAFTA Awards in London eine bewegende Rede gehalten, als er mit der prestigeträchtigen BAFTA Fellowship ausgezeichnet wurde. Der Schauspieler, bekannt aus Harry Potter und Star Wars, ehrte dabei seine verstorbene Frau Samantha "Sammy" Davis laut People mit emotionalen Worten. Mit Tränen in den Augen widmete er die Auszeichnung seiner "wunderbaren Frau", die vor fast einem Jahr verstorben ist. Im Publikum saßen auch die beiden gemeinsamen Kinder Annabelle und Harrison, die ihren Vater bei dem besonderen Moment unterstützten.

Zunächst begann Warwick seine Rede mit einem humorvollen Einstieg und sagte scherzhaft: "Das ist das Beste, was mir je passiert ist, und ich habe in 'Star Wars' mitgespielt." Danach sprach er offen über die schwierigen Zeiten seit Samanthas Tod und über die gemeinsamen Jahre mit ihr: "Sie hat meine Karriere immer sehr unterstützt und mich ermutigt, jede Chance mit beiden Händen zu ergreifen. Allerdings merkte ich bald, dass ihr Enthusiasmus für die Übernahme einer bestimmten Rolle oft davon abhing, wie sehr sie die neue Designer-Handtasche wollte." Doch Warwick betonte auch den Zusammenhalt innerhalb seiner Familie: "Dank unserer wunderbaren Kinder habe ich die Kraft gefunden, weiterzumachen." Besonders rührend war sein Dank an eine Person, die er als "Sponge" bezeichnete: "Danke, dass du mir gezeigt hast, dass das Leben wieder Bedeutung haben kann – und dass ich wieder lachen und lieben kann."

Warwick und Samantha lernten sich am Set des Films "Willow" kennen und heirateten 1991. Gemeinsam gründeten sie die Agentur Willow Management, die sich aktiv für Menschen mit Kleinwüchsigkeit in Großbritannien engagiert. Das Paar musste in der Vergangenheit herbe Schicksalsschläge verkraften: Sie verloren ihren ersten Sohn nur neun Tage nach der Geburt und mussten später eine weitere Fehlgeburt durchstehen. Mit ihren Kindern Annabelle und Harrison fanden sie jedoch neuen Lebensmut. Samantha starb im März 2024 im Alter von 53 Jahren. Warwick betonte in Interviews immer wieder, wie sehr ihre Liebe und Stärke die Familie geprägt hat: "Ihre Umarmungen fehlen mir jeden Tag." Kürzlich wurde bekannt, dass Warwick das Krankenhaus, das seine Frau behandelte, verklagt hat.

Getty Images Warwick Davis, seine Frau Samantha und die gemeinsamen Kinder Annabel und Harrison im Juli 2011

Instagram / warwickadavis Warwick und Samantha Davis

