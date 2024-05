Warwick Davis zeigt sich nach Tod seiner Frau mit den Kids

Warwick Davis (54) zeigt sich seit dem Tod seiner Frau Samantha Davis erstmals in der Öffentlichkeit. Der Harry Potter-Star besucht mit seinen zwei Kindern Annabelle und Harrison am 3. Mai das Barnabas Krankenhaus in West Sussex. Die Einrichtung unterstützt pflegebedürftige Menschen, die durch Krankheiten eingeschränkt sind. Als schöne Geste kann mit einer Spende in eine Metallfeder investiert werden – ein Meer aus diesen Federn gedenkt an geliebte Menschen. "Ein wunderschöner Weg, um sich an die zu erinnern, die man verloren hat", schreibt Annabelle auf ihrem Instagram-Profil. Dazu teilt sie einen Schnappschuss, der sie Arm in Arm mit ihrem Papa und Bruder zeigt.

Die Familie verlor vergangenen April ihre geliebte Frau und Mama Samantha. Fans zeigen in den Kommentaren zu dem aktuellen Bild ihr Mitgefühl. "Ich sende ganz viel Liebe an dich und deine Familie", schreibt ein User. "Ich bete für euch und denke oft an euch drei", schließt sich ein weiterer an. Auch unzählige Herzen in der Kommentarspalte verdeutlichen: Die Fans fühlen mit der Familie. Es gibt zudem einige lobende Worte für die Wohltätigkeitsarbeit, die die drei trotz der schweren Zeit leisten.

Mirror teilte nach Samanthas Tod ein Statement des Schauspielers: "Ihr Tod hat eine große Lücke in unserem Leben als Familie hinterlassen. Ich vermisse ihre Umarmungen. Sie war ein einzigartiger Charakter, sah immer die Sonnenseiten des Lebens, hatte einen guten Sinn für Humor und lachte immer über meine schlechten Witze." Anschließend kündigte der Star Wars-Darsteller auf seinem X-Profil an, sich erst einmal aus dem Netz zurückzuziehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / annabelleldavis Harrison Davis, Warwick Davis und Annabelle Davis, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Harrison Davis, Samantha Davis, Warwick Davis und Annabelle Davis, November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de