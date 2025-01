"Are You The One?"-Star Asena Neuhoff ist wieder verliebt

Bei Are You The One – Reality Stars in Love fand Asena Neuhoff nicht die große Liebe – außerhalb der TV-Kameras dafür schon. Das bestätigt das Reality-Sternchen jetzt in ihrer Instagram-Story. In einem Q&A fragte ein vorausschauender Fan, wie sie ihren Freund kennenlernte. "Im realen Leben... Eine Freundin von mir hat dafür gesorgt, dass wir uns unterhalten", antwortet Asena. Zuvor machte sie jedoch noch nicht wirklich Andeutungen, wieder in einer Beziehung zu sein – ihre Fans schienen also den richtigen Riecher zu haben.

Wer der Mann in ihrem Leben ist, wollte Asena aber nicht verraten. Bei einer weiteren Frage, ob sie ihre Beziehung im Netz teilen wolle, gibt sie eine sehr deutliche Antwort. Anstatt direkt darauf einzugehen, postete sie eine Reihe von Zitaten wie "Behalte deine Beziehung für dich, aber verstecke nicht den Umstand, dass du verliebt bist" oder "Es ist friedlicher, wenn es privat bleibt, aber es ist kein Geheimnis". Ihren Liebsten wird ihre Community also erst einmal nicht zu Gesicht bekommen. Dafür scheint die Influencerin aber auf Wolke sieben zu schweben – denn unter anderem schreibt sie: "Mein Mann ist bisher eine der größten Segnungen in diesem Jahr. Ich habe mich noch nie so friedvoll in einer Beziehung gefühlt."

Zuletzt fiel Asena vor allem durch ihren TV-Flirt mit niemand Geringerem als Marc-Robin Wenz bei "Are You The One?" auf. Die beiden prägten die gesamte vergangene Staffel als eines der absoluten Traumpaare. Viele Fans waren sich sicher, dass es hier echtes Herzklopfen gibt. Doch die große Liebe sollte nicht sein. Schon beim großen Wiedersehen, das nach den Dreharbeiten in Thailand stattfand, wurde nichts aus ihnen wurde. "In Thailand waren wir in so einer Bubble – wie ein Urlaubsflirt", meinte Asena. Und auch Marc-Robin wurde von der Realität eingeholt: "Weiß nicht, manchmal soll es vielleicht einfach nicht sein. Ich hätte es gerne gehabt, aber was will man machen."

RTL Deutschland Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, TV-Bekanntheit

