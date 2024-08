Kein Match: Ist Marc-Robin Wenz enttäuschter als Asena?

Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff sind zumindest auf dem Papier kein Match. In der vergangenen Folge von Are You The One – Reality Stars in Love kamen die beiden sichtlich enttäuscht aus der Matchbox. Promiflash fragte bei dem Temptation Island-Star und der Love Island-Beauty nach, wie das für sie war. Vor allem Marc-Robin hat scheinbar nicht damit gerechnet, dass die beiden kein Perfect Match sein könnten: "Das habe ich absolut gar nicht kommen sehen." Er könne sich das Ganze überhaupt nicht erklären. "Wir haben gemerkt, zwischen uns ist etwas, was schon mal extrem passt und auch alles, worüber wir geredet haben, was der andere sucht, hat eigentlich auch gepasst", führt er aus.

Asena sieht das Ganze im Promiflash-Interview etwas entspannter. "Für mich war die Chance schon sehr hoch, dass Marc-Robin und ich ein Perfect Match sein könnten. Die einzigen Punkte, die mich ein bisschen zweifeln lassen haben, waren zum einen das toxische Streitverhalten zwischen ihm und Linda und der Showmaker-Aspekt, dass er verkauft hätte", erklärt die Influencerin. Sie war zwar enttäuscht, dass Marc-Robin und sie kein Match waren, "aber für die Gruppe war es eine gute Erkenntnis, denn ansonsten hätten wir wahrscheinlich bis zum Ende in den Matching Nights nebeneinandergesessen."

Bislang waren die Kandidaten bei "Are You The One?" nicht wirklich erfolgreich. Zwar fanden sie recht früh heraus, dass Chris Broy (35) und Emmy Russ (25) ein Perfect Match sind – danach ging es aber bergab. Jennifer Iglesias (25) verkaufte beispielsweise eine Matchbox-Entscheidung. Zusätzlich mussten die Kandidaten bei einer Matching Night sogar einen Blackout einstecken.

Marc-Robin Wenz, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit

