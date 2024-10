Marc-Robin Wenz' Bekannte warnten ihn vor Asena Neuhoff

Marc-Robin Wenz packt endlich aus, wie es in Deutschland zwischen ihm und Asena Neuhoff weiterging! Die beiden Realitystars lernten sich bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen – und das ganz schön intensiv. Doch mit dem Ende des Formats erlosch auch direkt ihre Flirtflamme. Jetzt gibt der einstige Temptation Island-Kandidat im Interview mit Trashkurs auf YouTube mehr Einblicke in das Liebesdesaster: "In Deutschland angekommen habe ich meinen engsten [Freunden] erzählt, dass ich mit Asena bin. Dann haben mich wahrscheinlich zehn Leute gewarnt, ich solle die Finger von ihr lassen aus speziellen Gründen."

Der Influencer lässt nähere Details zwar aus, erklärt aber weiter, dass sie nach den Dreharbeiten noch eine schöne gemeinsame Zeit in Thailand gehabt hätten. Asena soll ihrer Mutter sogar von ihm erzählt haben. "Wir haben gesagt, wir lernen uns weiter kennen", klärt Marc-Robin über den ursprünglichen Plan der beiden auf. Anschließend fügt er jedoch hinzu, warum dieser doch auf Eis gelegt wurde: "In Deutschland angekommen, hat sich dann alles mehr oder weniger bestätigt. [...] Asena ist in NRW schon wirklich bekannt, aber ich wusste ja, was wir haben, aber am Ende hat sich alles bestätigt". Ihr Ruf sei dabei jedoch kein Problem für ihn gewesen, sondern eher die fehlende Kommunikation ihrerseits.

Auf die Frage, ob Asenas gute Freundin Gerda Lewis (31) etwas damit zu tun haben könnte, dass die Romanze ein Ende gefunden hat, meinte Marc-Robin nur: "Das weiß ich nicht." Böse Stimmen im Netz meinen nämlich, dass die einstige Bachelorette ihre Freundin beeinflusst haben könnte und deshalb aus Asena und Marc-Robin kein Paar wurde. Ein Indiz, was dafür sprechen würde: In der Sendung betonte Asena in einem Gespräch mit Alex, dass sie nach dem Format erst mal jedem erklären müsste, wie eine Liaison ausgerechnet mit Marc-Robin zustande kam.

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Reality-TV-Bekanntheit

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Marc-Robin Wenz

