"Zu dünn": Asena Neuhoff wehrt sich gegen fieses Bodyshaming

Asena Neuhoff macht ihren Hatern auf Instagram eine klare Ansage: Die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin macht in einem neuen Beitrag öffentlich, dass sie sich derzeit immer wieder mit Anfeindungen über ihren Körper auseinandersetzen muss. Kommentare wie "Du siehst zu dünn aus" gehören laut ihrer Aussage zu ihrem Alltag im Netz. In dem Video läuft Asena selbstbewusst auf die Kamera zu und wendet sich eindringlich an ihre Follower: Sie sei es leid, sich kleinzumachen, nur um es anderen recht zu machen, erklärt sie.

Mit ihren deutlichen Worten will die Reality-TV-Bekanntheit ein Zeichen gegen Bodyshaming setzen. "An alle meine natürlich dünnen Mädels: Ihr dürft euch mächtig in eurem Körper fühlen. Es ist kein Fehler. Es ist keine Phase. Nur du bist es. Willkommen in der Ära der Selbstakzeptanz – laut, stolz und ohne Entschuldigung dünn", schreibt sie zu dem Clip. Die Botschaft richtet sich dabei besonders an Menschen mit natürlicher, schlanker Figur, die sich oft für ihren Körper rechtfertigen müssen. Asena stellt klar, wie wichtig ihr der offene Umgang mit dem Thema Selbstliebe und Akzeptanz ist – und ermutigt andere, sich nicht von gemeinen Kommentaren verunsichern zu lassen.

Auch privat setzt Asena derzeit auf ein glückliches und positives Lebensgefühl, wie sie bereits vor wenigen Monaten betont hat. Der Realitystar schwebt nämlich auf Wolke sieben – genießt aber das Liebesglück lieber abseits der Öffentlichkeit. In einem Q&A auf Instagram hatte Asena durchblicken lassen, dass sie wieder verliebt ist, ohne jedoch Details über ihren Partner preiszugeben. Sie wolle ihre Beziehung privat halten, aber nicht verstecken, ließ sie damals wissen: "Mein Mann ist bisher eine der größten Segnungen in diesem Jahr. Ich habe mich noch nie so friedvoll in einer Beziehung gefühlt."

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Ex-"Love Island"-Star

Instagram / asenaneuhoff Asena Neuhoff, Realitystar

