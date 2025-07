"Grenzen überschritten": Asena Neuhoff ist wieder Single

Asena Neuhoff ist wieder Single. Das verrät die Reality-TV-Bekanntheit wissbegierigen Fans in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. "Bist du noch vergeben?", möchte ein Follower wissen – und Asena antwortet darauf offen und ehrlich. "Tatsächlich bin ich nicht mehr vergeben", beginnt sie und ergänzt: "Der ein oder andere denkt es sich schon, aber trust me, auf das, was passiert ist, war ich nicht vorbereitet." Wie die einstige Love Island-Teilnehmerin zu verstehen gibt, wurde ihr die Entscheidung, ob sie sich trennen sollte oder nicht, abgenommen und sie stehe wegen des Vorgefallenen noch immer "unter Schock". "Meine Grenzen wurden dermaßen überschritten, dass es keine andere Möglichkeit gab, außer zu gehen", erklärt sie.

Was sie dieses Mal in ihrer Beziehung mit ihrem Partner erlebt habe, sei anscheinend noch viel schlimmer als das, was sie in vergangenen Partnerschaften durchlebt hatte. "Ich bin schon abgehärtet. Meine früheren Beziehungen sind immer mit verrückten Storys geendet, ob Fremdgehen oder mental abuse oder, oder. Aber jetzt? Ich dachte nicht, dass das noch getoppt werden kann", äußert Asena schockiert. Nun versuche die Influencerin, das Geschehene "zu verarbeiten und zu realisieren". Die genauen Umstände, die zu der Trennung führten, behält Asena aber für sich.

Erst im Januar machte die Beauty bekannt, dass sie fortan mit einem neuen tollen Partner an ihrer Seite durchs Leben geht. Und zu diesem Zeitpunkt schwärmte sie auf Instagram auch noch in höchsten Tönen von ihm. "Mein Mann ist bisher eine der größten Segnungen in diesem Jahr. Ich habe mich noch nie so friedvoll in einer Beziehung gefühlt", freute sich Asena über ihr neues Liebesglück. Kennengelernt hatten sich die zwei durch eine Freundin. Doch ihre Liebe scheint nicht für die Ewigkeit bestimmt gewesen zu sein. Wer ihr Partner war, hielten Asena und er strikt aus der Öffentlichkeit heraus – ihre Social-Media-Fans bekamen ihn nicht zu Gesicht.

