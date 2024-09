Hat Marc-Robin Wenz bei "Are You The One?" ernste Absichten?

Bei Are You The One – Reality Stars in Love kommen sich Marc-Robin Wenz und Asena Neuhoff aktuell immer näher und sind auch nicht abgeneigt, sich auf sexueller Ebene besser kennenzulernen. Doch reicht es bei dem TV-Casanova auch für mehr? In seiner Instagram-Story beantwortete Marc-Robin nun die Frage eines Followers, ob er sich zur Halbzeit der Datingshow mehr mit Asena vorstellen konnte: "Schwer zu sagen, weil ich bin ein Mensch, der schon ein bisschen braucht. Ich sag's mal so, ich war zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall komplett into it, es weiter auszureizen, wo es hinführt."

Kurz darauf gab Marc-Robin aber zu: "Mehr vorstellen ist schwierig, weil du kennst noch nicht alle Facetten von dem Menschen." Trotzdem sei er bereit gewesen, Asena weiter kennenzulernen: "Aber dass man es weiterführt, um genau das rauszufinden, das definitiv, da war ich voll dabei." Auch wenn Marc-Robin und Asena dabei gesehen wurden, wie sie mächtig miteinander flirteten, sei lange nicht alles gezeigt worden, was in der Villa passierte. Generell werde der ehemalige Temptation Island-Kandidat sehr wenig gezeigt, kritisierte er: "Ich habe schon den ganzen Tag auf die Kacke gehauen, [...] mich fuckt die Ausstrahlung ab."

Sicher ist: Marc-Robin und Asena sind kein Perfect Match. Darüber schien der Ex von Michelle Kaminsky offenbar enttäuschter zu sein als seine Herzdame in der Show. "Das habe ich absolut gar nicht kommen sehen", erzählte er im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu: "Wir haben gemerkt, zwischen uns ist etwas, was schon mal extrem passt und auch alles, worüber wir geredet haben, was der andere sucht, hat eigentlich auch gepasst."

RTL Asena Neuhoff, Kandidatin bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

RTL / Frank Beer Marc-Robin Wenz im Juli 2024

Glaubt ihr, dass Marc-Robin und Asena nach der Show ein Paar werden?



