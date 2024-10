Was wurde nach "Are You The One?" aus Marc-Robin und Asena?

Die Kandidaten der diesjährigen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love lieferten besonders heiße Bilder. Ganz vorne mit dabei: Asena Neuhoff und Marc-Robin Wenz. Im Gegensatz zu manch anderem Pärchen hatte man bei ihnen aber den Eindruck, es könnten echte Gefühle im Spiel sein. Umso überraschender kommt für viele Fans wohl diese Nachricht: Beim großen Wiedersehen gestehen die beiden Realitystars, dass zwischen ihnen nichts mehr läuft. "In Thailand waren wir in so einer Bubble – wie ein Urlaubsflirt", erklärt Asena ihre Sicht der Dinge. Von ihrer Seite aus habe es nicht für mehr ausgereicht.

Kaum zu glauben, dass es ohne Kamera nicht mehr gefunkt hat. Vor allem, nachdem in der Show schon Begriffe wie "Seelenverwandter" gefallen waren. "Komisch" findet das nicht nur Moderatorin Sophia Thomalla (34) – auch Marc-Robin kann es sich nicht erklären. "Weiß nicht, manchmal soll es vielleicht einfach nicht sein. Ich hätte es gerne gehabt, aber was will man machen. [...] Ist schon traurig, wenn man das so sieht", gesteht die Temptation Island-Bekanntheit und wirkt dabei etwas geknickt. Das Ende ihres Flirts sei eher von Asena ausgegangen. "Aber wir haben das alles kommuniziert [...]. Man kann es ja nicht erzwingen."

Aber da gibt es ja noch eine andere Frau, mit der sich Marc-Robin in der Villa ziemlich gut verstanden hat: Auch Ex Germany's Next Topmodel-Kandidatin Linda Braunberger (23) schaffte es in einer Nacht unter die Bettdecke des Sonnyboys. Während der Show beließen sie es bei diesem einen Mal – nachdem es mit Asena dann doch nicht geklappt hatte, bandelten die beiden noch mal miteinander an. Besonders viel soll dabei jedoch nicht gelaufen sein. "Ich habe bei ihm übernachtet. Aber wir hatten keinen Sex, wir haben nur herumgeknutscht", beteuert das Model in der Wiedersehens-Show.

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, TV-Bekanntheit

Instagram / linda.voilet Linda Braunberger, TV-Bekanntheit

