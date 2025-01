"Meinem Vater vorgestellt": Twenty4tim liebte Kim Virginia

Twenty4tim (24) spricht Klartext! Der Influencer lernte Kim Virginia Hartung (29) im vergangenen Jahr während der Dreharbeiten zum Dschungelcamp kennen – und offenbar auch lieben! Auf TikTok gewährt der Netz-Star seinen Fans nun einen intimen Einblick in seine Gedanken. Ein interessierter Nutzer fragt sich, ob Tim Kim jemals geliebt habe. "Ja, also ich glaube, sonst hätte ich sie nicht meinem Vater vorgestellt", stellt er mit einem Schulterzucken klar.

Mittlerweile ist Kim wieder in festen Händen. Gemeinsam mit Nikola Glumac (28) lebt die Reality-TV-Bekanntheit nun in Dubai. Ein neugieriger Fan wollte auch von dem Temptation Island-Teilnehmer wissen, wie er zu der damaligen Romanze zwischen seiner Freundin und Tim steht. "Die waren nie zusammen. Und wenn, dann ist mir das komplett egal. Das ist alles die Vergangenheit. Kim und ich sind superglücklich miteinander und das ist das, was zählt", erklärt Nikola auf Instagram.

Nach der Ausstrahlung des Dschungelcamps lernten sich Kim und Tim intensiver kennen. Viele Fans vermuteten hinter der Romanze allerdings eine Fakeshow. Auch noch Monate nach der Liebelei fragten sich die Leute, wie der Flirt zwischen den beiden Influencern endete und ob zwischen ihnen böses Blut fließe. "Da viele fragen, wer wem das Herz gebrochen hat: Ich würde sagen, keiner von beiden hat dem anderen das Herz gebrochen", plauderte Kim im November vergangenen Jahres auf Social Media aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Kim Virginia Hartung und Twenty4tim im März 2024

Anzeige Anzeige