Kim Virginia Hartung reflektiert ihren Flirt mit Twenty4tim

Kim Virginia Hartung (29) und Twenty4tim (24) lernten sich im diesjährigen Dschungelcamp kennen – und offenbar sprühten zwischen den Influencern auch die Funken. Nach der Realityshow trafen sie sich ein paar Mal, doch ihr Flirt hatte keine Zukunft. Auf Instagram spricht Kim nun erneut über die kleine Romanze und verrät, dass es nie zu einer Beziehung gekommen ist. Zwischen den TV-Bekanntheiten herrsche aber auch keine dicke Luft, wie sie betont. "Da viele fragen, wer wem das Herz gebrochen hat: Ich würde sagen, keiner von beiden hat dem anderen das Herz gebrochen."

Dennoch stellt Kim auch klar, dass sie die Liebelei beendet habe. "Ich habe mich damals aus verschiedenen Gründen zurückgezogen, aber wir haben uns ausgesprochen und seitdem sind wir gut befreundet", erklärt sie und ergänzt, dass gelegentlicher Streit ihrer Freundschaft keinen Abbruch tue: "Auch wenn wir uns manchmal kurz in die Haare bekommen, habe ich ihn total lieb."

Doch obwohl die Liebelei am Ende nicht das Zeug zu einer Beziehung hatte, waren zu der Zeit wohl waschechte Gefühle zwischen den beiden im Spiel. Im April antwortete die Beauty & The Nerd-Kandidatin bei einem Q&A auf Instagram mit einem eindeutigen "Ja" auf die Frage, ob sie gerade verliebt sei. Damals erklärte sie auch, dass sie und Tim aber nicht in einer Beziehung seien, sich das aber bald ändern könnte: "Wir sind auf dem besten Wege."

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / twenty4tim/ Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Realitystars

Anzeige Anzeige