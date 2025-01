Anna-Carina Woitschack hat großen Respekt vorm Dschungelcamp

Anna-Carina Woitschack (32) wagt sich in neue Gefilde. Vor wenigen Tagen bestätigte RTL offiziell, dass die Schlagersängerin in das diesjährige Dschungelcamp ziehen wird. In einem Q&A auf Instagram beantwortet sie nun einige Fragen ihrer Fans. Einer von ihnen möchte wissen, ob sie sich vor etwas in der Show fürchtet. "Angst wäre das falsche Wort. Angst habe ich nicht, es wäre eher großer Respekt vor diesem Experiment, vor dieser Challenge 'Dschungelcamp'", erklärt Anna-Carina selbstbewusst.

Dennoch räumt die Musikerin auch ein, dass sie manchmal Zweifel an der Teilnahme hat. "Ich habe mir das natürlich gut überlegt und trotzdem gab es immer wieder Tage, an denen ich mir dachte: 'Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung'", gibt sie zu und gesteht: "Ich bin ja tendenziell eher ein kleiner Schisshase, ich habe ja vor vielen Dingen Respekt und auch Angst, aber diese Ängste möchte ich ja auch überwinden und an meine Grenzen gehen oder vielleicht auch ein bisschen über die Grenzen hinaus."

Schon kurz nachdem ihre Teilnahme öffentlich gemacht wurde, verriet die Schlagersängerin, warum sie unbedingt in den Dschungel ziehen will. "Ich liebe Herausforderungen und Abenteuer – ich mache das, worauf ich Lust habe, und genau deshalb bin ich dabei", plauderte sie aus und betonte weiter: "Als junge, selbstbewusste Frau treffe ich meine Entscheidungen selbst, und diese Entscheidung ist ein weiterer Schritt, mich selbst herauszufordern und zu wachsen." Dort möchte sie sich nicht den Mund verbieten lassen und ehrlich sagen, was sie in dem Moment fühlt.

