Prinz Frédéric von Anhalt kämpft in Klinik um sein Leben

Große Sorgen um Prinz Frédéric von Anhalt (81). Der Mann von Zsa Zsa Gabor (✝99) soll laut Bild-Informationen in einer Kölner Klinik um sein Leben kämpfen. Am Freitag soll er mit dem Krankenwagen aus seinem Hotel abgeholt und direkt in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Auf der Intensivstation soll Frédéric aktuell mit einer schweren Lungenentzündung kämpfen. Die Ärzte des Prinzen bestätigen gegenüber dem Blatt, dass sein Zustand kritisch sei und Lebensgefahr bestehe.

Frédéric soll am Freitag Probleme mit dem Atmen und heftige Schmerzen im Brustbereich gehabt haben, weswegen er den Notruf wählte. In der Klinik werde er nun mit einer Sauerstofftherapie und Antibiotika behandelt. Mindestens zwei Wochen müsse der Prinz im Krankenhaus bleiben. Ob die Therapie anschlägt, steht noch in den Sternen. Falls nicht, müsse er künstlich beatmet werden, so die Zeitung. Außerdem berichtete ein Pfleger, dass Frédéric aufgrund seines derzeitigen Zustands eine Überlebenschance von 50 Prozent habe.

Der 81-Jährige musste innerhalb weniger Tage erneut ins Krankenhaus. Bereits kurz nach Neujahr wurde der Prinz in Berlin wegen heftiger Bauchschmerzen in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert. Nach Verabreichung starker Schmerzmittel wurde er am selben Tag allerdings wieder entlassen. Auch einen Dreh habe Frédéric Anfang der Woche aus gesundheitlichen Gründen abbrechen müssen.

Timm, Michael Prinz Frédéric von Anhalt bei der Berlin Fashion Week, 2022

AEDT Prinz Frédéric von Anhalt, 2022