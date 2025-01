So lernten sich "Love is Blind"-Steffi Brungs & Chris kennen

Nicht nur bei Liebe macht blind beginnt die große Liebe auf kleinstem Raum: So war es bei Stephanie Brungs (36) und Christian Wackert eine Sitzgelegenheit auf einer Studentenparty, die alles ins Rollen brachte. Die beiden Moderatoren, die aktuell die erste deutsche Staffel des Netflix-Dating-Hits hosten, erinnern sich gern an diesen besonderen Moment. "Der letzte freie Platz war neben Chris auf dem Bett", verrät Steffi im Gespräch mit Bild. Die beiden hätten sich "von der ersten bis zur letzten Minute" angeregt unterhalten – bis die Party schließlich vorbei war.

Doch Chris hatte schon vor diesem magischen Abend ein Auge auf Steffi geworfen, wie er in dem Gespräch preisgibt: "Ich hatte bereits eine Autogrammkarte von ihr, die mir ein gemeinsamer Freund mitgebracht hatte. Ich fand sie vorher schon ziemlich gut." Steffi zeigt sich davon sichtlich gerührt: "Später habe ich die Karte auf seinem Schreibtisch entdeckt. Das fand ich süß." Heute sind die beiden nicht nur privat ein Herz und eine Seele, sondern auch beruflich ein echtes Dream-Team.

Mit "Love is Blind: Germany" wagt Netflix den Sprung auf den deutschen Markt – und das mit großem Erfolgspotenzial. Die Kultshow, die bereits in Ländern wie Mexiko, Schweden und dem Vereinigten Königreich begeistert, ist endlich auch hierzulande verfügbar. Seit dem 3. Januar können die Zuschauer die ersten Folgen sehen, in denen sich die Singles auf ein emotionales Abenteuer einlassen: Sie lernen sich kennen, ohne das Gesicht des anderen zu sehen. Nur diejenigen, die sich ernsthaft verlieben und bereit sind, vor den Altar zu treten, dürfen sich schließlich von Angesicht zu Angesicht begegnen.

Anzeige Anzeige

Netflix Steffi Brungs und Chris Wackert, Moderationsduo von "Love is Blind: Germany"

Anzeige Anzeige

Netflix "Love Is Blind: Germany"-Standbild

Anzeige Anzeige