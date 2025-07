So gehen Steffi Brungs und Chris mit Negativ-Kommentaren um

Stephanie Brungs (36) und Christian Wackert stehen nicht nur privat als Ehepaar Seite an Seite, sondern moderieren zusammen die Show Love Is Blind Germany. Nach der ersten Staffel der Dating-Show und insbesondere nach der Reunion-Folge, die jüngst ausgestrahlt wurde, hagelte es jedoch Kritik an ihrem Moderationsstil. Beim Lascana Summer Club-Event haben die beiden im Gespräch mit Promiflash verraten, wie sie mit der negativen Resonanz umgehen. "Kritik gehört zu unserem Job dazu", erklärte Stephanie. Während Hass für sie eine Grenze darstellt, nimmt sie konstruktive Kritik an, um sich zu verbessern.

Auch Christian zeigte sich gelassen. Der Moderator erklärte, bei einem Format mit einem derartig großen Publikum sei es insgesamt nicht überraschend, dass nicht nur positive Stimmen laut werden. "Ich muss ganz ehrlich sagen, es wäre komisch gewesen, wenn es nur positive Stimmen gegeben hätte", resümierte Christian. Die zweite Staffel der deutschen Version von "Love Is Blind" befindet sich bereits in der Vorbereitung, und Stephanie sowie Christian stehen erneut als Moderatoren fest. Trotz des Gegenwinds nach der ersten Staffel blicken die beiden positiv nach vorne.

Doch was ist während der "Love Is Blind"-Reunion überhaupt passiert? In der Wiedersehensshow richtete Steffi einen Appell an die Zuschauer. Sie betonte, dass für Hetze und Hass kein Platz in der Netflix-Sendung sei. Doch nur wenige Augenblicke später las sie selbst Hasskommentare, die an die Kandidatin Hanni gerichtet waren, laut vor. "Ich fand die Moderation Hanni gegenüber so extrem unfair. Erst gegen Mobbing plädieren und dann nur von einer einzigen Person Hate-Kommentare vorlesen. [...] Richtig mies", kritisierte nicht nur ein User im Netz.

Getty Images Steffi Brungs and Christian Wackert, Moderatoren

Getty Images Steffi Brungs und Christian Wackert im Februar 2025

Instagram / hannihase Hanni, "Love Is Blind"-Kandidatin