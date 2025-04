Ein Jahr: So läuft "Love Is Blind"-Ehe von Alina und Ilias

Alina Rothbauer und Ilias Pappas sind eins der Paare, die sich bei Love Is Blind: Germany verliebten und am Ende der beliebten Datingshow das Jawort gaben. Mit Promiflash sprechen die beiden Eheleute nun exklusiv über ihre Beziehung – und verraten dabei, wie es nach der Sendung für sie weiterging. "Die Ehe läuft auf jeden Fall sehr gut. Also, ich muss sagen, es ist richtig schön, verheiratet zu sein", gibt die Kundenbetreuerin preis. Sie habe sich eine Ehe früher immer spießig vorgestellt und nicht gewusst, ob sie diesen Schritt wirklich wagen will. Heute ist sie mit dieser Entscheidung aber überglücklich. "Es ist halt auch ein richtig schönes Gefühl, weil einfach noch mal ein anderes Commitment dahinter ist", betont die Reality-TV-Teilnehmerin und ergänzt: "Und es war natürlich alles sehr aufregend."

Dem schließt sich ihr Ehemann an – auch wenn Ilias vor dem Schritt zum Traualtar Angst vor der Hochzeit hatte. "Nicht, weil ich mir meiner Gefühle nicht bewusst war, sondern weil es am Anfang natürlich schön ist. Alles rosarote Brille, alles ist toll", erklärt er gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Und dann kommen natürlich auch mal irgendwo Reibereien. Man lernt die Person noch mal auf eine andere Art und Weise kennen." Die Tatsache, dass sie verheiratet sind, half dem Immobilienmakler und seiner Partnerin aber bei wichtigen Entscheidungen – insbesondere weil sie aufgrund der Distanz ihrer Wohnorte in Schleswig-Holstein und München überlegen mussten, wie es für sie weitergeht. "Da war es tatsächlich echt ein Vorteil, dass wir geheiratet haben, weil nochmal das Commitment da war, dass man nicht bei einer Kleinigkeit eben gesagt hat: 'So, ist mir jetzt egal', sondern: 'Hey, wir sind verheiratet. Wir setzen uns jetzt hin und klären das'", führt er weiter aus.

Mittlerweile wohnt Ilias bei seiner Auserwählten in München, und sie sind seit rund einem Jahr verheiratet. In dieser Zeit konnte sich das Paar "viel, viel besser" kennenlernen, "zusammenwachsen" und sich weiterentwickeln, wie Alina erzählt. Außerdem schmiedeten sie einige Zukunftspläne – wie beispielsweise, dass sie gemeinsam die Welt bereisen wollen. Als Erstes möchten die beiden nach Portugal und Griechenland. Dafür muss Ilias aber erst einmal eine Furcht überwinden. "Ich habe leider echt starke Flugangst. Ich bin vor dem Format sechseinhalb Jahre nicht geflogen", gesteht er im Gespräch mit Promiflash. Sein Ziel ist es aber, sich seiner Angst zu stellen. "Es wäre halt schade, wenn man die Welt nicht erkundet, nur wegen der Angst", erläutert seine Liebste.

Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer und Ilias Pappas, "Love Is Blind: Germany"-Paar

Instagram / alinarothbauer Ilias Pappas und Alina Rothbauer, Reality-TV-Teilnehmer

