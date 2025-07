So happy ist Steffi Brungs über 2. "Love Is Blind"-Staffel

Stephanie Brungs (36) und Christian Wackert können ihre Freude über die Fortsetzung von "Love Is Blind: Germany" kaum verbergen. Das Duo wird auch in der zweiten Staffel der beliebten Netflix-Datingshow wieder als Moderatoren auftreten. "Ach, wir freuen uns mega. Es hat wirklich so viel Spaß gemacht, in der ersten Staffel mal zusammenzuarbeiten", verrät Stephanie im Gespräch mit Promiflash. Christian ergänzt: "Es hat ja offensichtlich so gut geklappt, dass die sagen: 'Ja, die beiden, die lassen wir noch mal zusammen auf die Zuschauer los.'" Fans dürfen sich also auf neue Singles freuen, die in der Show ihre große Liebe suchen wollen.

Näheres zur kommenden Staffel und den bereits gestarteten Vorbereitungen bleibt vorerst ein gut gehütetes Geheimnis. Beide Moderatoren halten sich mit weiteren Informationen bedeckt. Stephanie betont: "Das dürfen wir nicht verraten. Lasst euch überraschen." Auch Christian gibt lediglich preis, dass die Spannung auf die neuen Teilnehmer groß sei. Die Fans der Show müssen sich also noch etwas gedulden…

Stephanie und Christian hatten bereits bei der Premiere von "Love Is Blind: Germany" als Moderatoren-Duo harmoniert. Das innovative Konzept der Show, bei dem sich Singles zuerst nur durch Gespräche kennenlernen, bevor sie sich das erste Mal von Angesicht zu Angesicht sehen, wird von den Zuschauern weltweit gefeiert. Das Format gibt es in vielen verschiedenen Ländern – unter anderem in Brasilien, Mexiko, Amerika und Japan.

