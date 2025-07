Staffel zwei: Christian Wackert wünscht "Love Is Blind"-Baby

Christian Wackert moderiert gemeinsam mit seiner Ehefrau Stephanie Brungs (36) Love Is Blind Germany. Die erste Staffel war bereits ein voller Erfolg und die Fans warten gespannt auf das, was die kommende bereithält. Die neuen Folgen sind bereits in der Mache und auch Christian ist gespannt, was die Kandidaten dieses Mal aus ihrer einzigartigen Chance machen. Promiflash hat die TV-Bekanntheit beim Lascana Summer Club getroffen. Im Interview verrät er, was in seinen Augen der volle Erfolg des Experiments wäre: "Ich meine, 'Love Is Blind' weltweit hat schon viele Babys mittlerweile hervorgebracht. Also von daher: Das Experiment funktioniert. Und wir wären natürlich sehr happy, wenn das auch eines Tages in Deutschland klappt."

Vielleicht geht Christians Wunsch sogar in Erfüllung – immerhin hat die erste Staffel bewiesen, dass auch die Deutschen durchaus in der Lage sind, sich vor der Fernsehkamera zu verlieben. Chris' Frau Steffi verrät gegenüber Promiflash außerdem, was sie und ihr Mann besonders an diesem besonderen Dating-Format schätzen. "Es steht für Liebe. Also, ich meine, wir haben uns gefunden. Wir sind wahnsinnig glücklich. Wir haben geheiratet, sind jetzt schon seit zehn Jahren zusammen, sechs Jahre verheiratet. Und das wünschen wir natürlich auch anderen", erklärt die Moderatorin und fügt hinzu: "Es gibt so, so viele Singles da draußen, die auf der Suche nach der Liebe sind. Wir freuen uns einfach, ein Teil davon zu sein und sie auf dieser Reise begleiten zu dürfen."

Auch wenn es bislang noch keinen "Love Is Blind Germany"-Nachwuchs gibt, können die Moderatoren und Produzenten der Show sich über einen anderen Erfolg freuen. Alina Rothbauer und Ilias Pappas lernten sich in Staffel eins kennen – und verliebten sich ineinander. Als einziges Paar gaben sie sich vor der Kamera das Ja-Wort. Ein Jahr nach ihrer Hochzeit haben die beiden mit Promiflash über ihre Beziehung geplaudert und hatten dabei nur Positives zu berichten. "Die Ehe läuft auf jeden Fall sehr gut. Also, ich muss sagen, es ist richtig schön, verheiratet zu sein", schwärmte Alina.

Getty Images Christian Wackert, Moderator

Getty Images Christian Wackert und Steffi Brungs beim Lascana Summer Club, Juli 2025

Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer und Ilias Pappas, "Love Is Blind Germany"-Ehepaar