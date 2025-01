Unangenehmes "Love Is Blind"-Reveal endet in bitteren Tränen

In der ersten Staffel von "Love Is Blind: Germany" funkte es zwischen Medina und Sally in den Pods. Er nahm seinen Mut zusammen und stellte seiner Auserwählten die Frage aller Fragen – und das, ohne sie jemals zuvor gesehen zu haben! In der dritten Folge der Datingshow stand nun das große Reveal der beiden an. Allerdings ging das Aufeinandertreffen nach hinten los: Sally fühlte sich sichtlich unwohl. "Du lachst die ganze Zeit, das verunsichert mich", erklärte sie Medina. Als er außer Sichtweite war, brach die 27-Jährige in Tränen aus und beendete das Experiment mit sofortiger Wirkung: "Das war richtig unangenehm."

Die Fans des Formats sind zwiegespalten, da es laut ihnen eigentlich gut zwischen den beiden angefangen hatte. "Warum hat er beim Treffen so reagiert! Ich hab’s nicht verstanden... Sehr schade!", "Hab gar nicht verstanden, wieso sie abgebrochen hat", "Ich finde es so schade mit den beiden. Das waren für mich die einzigen Gespräche, die Tiefgang und Emotionen hatten", lauteten nur einige der verwirrten Kommentare unter einem Post der offiziellen Instagram-Seite von Netflix. Ein weiterer User schloss sich an, zeigte sich jedoch im Hinblick auf die kommenden Folgen hoffnungsvoll: "So eine Enttäuschung. Ich war so traurig. Ich wünschte, sie hätten sich eine Chance gegeben, aber bin gespannt, was noch kommt."

In den Pods entwickelte sich zwischen Medina und Sally rasch eine starke Verbindung – vor allem durch ihren gemeinsamen Glauben. Vor dem großen Reveal erlebten die beiden Teilnehmer sogar einen schicksalhaften Moment: Sie schenkten sich unabhängig voneinander Schmuckstücke mit der Aufschrift "Ich kann alles tun". Für Sally ein klares Zeichen von Gott: "Wow, ich bin gerade so sprachlos. Das ist so verrückt – es gibt kein klareres Zeichen als das irgendwie." Am 10. Januar veröffentlicht der Streamingdienst neue "Love Is Blind: Germany"-Folgen. Es bleibt spannend, ob es zwischen Medina und Sally zu einer Aussprache kommen wird.

Netflix Sally, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

Instagram / sally.os Sally, "Love Is Blind: Germany"-Kandidatin 2025

