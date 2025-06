Hanni Hase zeigt Vorher-Nachher-Foto ihrer Beauty-Eingriffe

Hanni Hase, bekannt aus der Reality-TV-Show Love Is Blind: Germany, sorgt derzeit für Gesprächsstoff in den sozialen Medien. Grund dafür ist ihre überraschend offene Herangehensweise an das Thema Schönheitskorrekturen. In einer Reihe von Instagram-Storys teilte die 28-Jährige nicht nur Details zu ihren jüngsten Eingriffen – darunter eine Nasenoperation und Behandlungen mit Fillern im Bereich von Kinn und Lippen. Sondern sie präsentierte ihrer Community auch ein mutiges Vorher-Nachher-Foto ihres Gesichts. Damit setzt sie ein Statement in einer Branche, in der Ehrlichkeit über Beauty-Retuschen längst keine Selbstverständlichkeit ist.

Wie sie selbst erklärt, war die Nasenoperation ursprünglich aus medizinischen Gründen nötig. Doch als ihr wiederholt nachgesagt wurde, es handele sich dabei um eine rein ästhetische Entscheidung, stand sie kurzerhand auch dazu. Mit einem klaren Appell wandte sich die Influencerin, die rund 391.000 Instagram-Follower hat, schon früher an ihre Fans: "Weniger ist mehr!" Sie rät davon ab, unüberlegte Eingriffe vornehmen zu lassen, und empfiehlt, sich ausreichend Zeit und einen guten Arzt zu nehmen. Diese offene Kommunikation kommt bei vielen Anhängern gut an, obwohl Ehrlichkeit über Beauty-OPs nicht selten auch Kritik nach sich zieht.

Privat scheint es für Hanni ebenso aufwärtszugehen. Seit Monaten wird über ihre Beziehung zu Daniel Rocco, ihrem Partner aus der Datingshow, spekuliert. Ein von den beiden geteiltes Video, das sie innig küssend zeigt, scheint die Vermutungen der Fans weitgehend bestätigt zu haben. Hanni, auf Instagram gewohnt aktiv, gibt mit solch privaten Einblicken ihren Followern das Gefühl, ein Stück ihres Lebens mitzuerleben. Es bleibt spannend, ob die Reality-Queen demnächst weitere Pläne oder Überraschungen mit ihren Fans teilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Profil von Hanni Hase vor ihrer Schönheits-OP

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Hanni Hase, TV- und Webbekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige