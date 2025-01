Wollen Katharina Eisenblut und ihr Freund noch weitere Kids?

Katharina Eisenblut (30) schwebt derzeit wohl im absoluten Familienglück: Gemeinsam mit ihrem Partner Dominic Höppner erwartet die ehemalige DSDS-Kandidatin derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Zudem hat sie einen Sohn aus einer früheren Beziehung. In ihrer Instagram-Story plauderte die Influencerin nun aus, ob die Familienplanung damit abgeschlossen ist. "Das ist ein schwieriges Thema. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass Domi da immer mal wieder anderer Meinung ist als ich", begann Katharina und erklärte: "Möchten wir noch mehr Kinder? Ich sage Nein. Kein Spaß. Das hier ist ja noch nicht mal draußen, dann haben wir schon zwei Kinder. Ich sage ehrlich, ich bin fein mit zwei [Kindern]."

Dominic hat da allerdings eine etwas andere Ansicht. "Ich muss euch sagen, nachdem ich mitbekommen habe, wie hart diese Schwangerschaft war, würde ich es Kathi auch nicht mehr antun, allerdings waren so meine Traumvorstellung immer drei", gab er ehrlich zu. Er hofft, dass sich seine Partnerin nach der Geburt ihrer Tochter noch mal umentscheidet. "Es kommt, wie es kommt. Wir überlassen es vielleicht dem Zufall", resümierte er, doch Katharina machte ihm dabei einen Strich durch die Rechnung: "Es kommt nicht, wie es kommt. [...] Wenn die Schwangerschaft rum ist, werde ich es nicht mehr drauf ankommen lassen."

Für Katharina war die Schwangerschaft nicht ganz einfach, wie sie bereits im Oktober gegenüber Promiflash erzählte. "Die letzten Wochen waren eine echte Achterbahnfahrt für mich. Körperlich fühle ich mich erschöpft und kämpfe mit starker Übelkeit, als hätte ich eine dauerhafte Grippe", erklärte die zweifache Mama in spe und ergänzte: "Das war nicht immer leicht, da ich normalerweise ein sehr aktiver Mensch bin." Kurz darauf fasste sie in den sozialen Medien die ersten Schwangerschaftsmonate zusammen: "Das erste Trimester… Das war echt hart. Wirklich. Ich hätte nie gedacht, wie herausfordernd diese Wochen werden. Es war so viel schwerer, als ich es mir je vorgestellt habe." Trotz der Herausforderungen betonte sie immer wieder, wie sehr sie sich auf ihren kleinen Wonneproppen freut.

Instagram / keepitlikedomi Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Influencer

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic Höppner und Katharina Eisenblut, Juli 2024

