Schwangere Katharina Eisenblut hatte hartes erstes Trimester

Katharina Eisenblut (30) und ihr Partner Dominic Höppner erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Die ersten Monate waren jedoch alles andere als leicht für die DSDS-Bekanntheit. "Das erste Trimester… Das war echt hart. Wirklich. Ich hätte nie gedacht, wie herausfordernd diese Wochen werden. Es war so viel schwerer, als ich es mir je vorgestellt habe", gibt sie unter einem Videobeitrag auf Instagram offen zu. Doch mittlerweile geht es ihr wieder besser: "Heute fühlte sich endlich alles wieder normal an. Und ich hoffe so sehr, dass das bleibt. Ich weiß, es kann noch ein langer Weg sein, aber dieser kleine Lichtblick gibt mir gerade so viel Hoffnung", schreibt die Influencerin.

Gegenüber Promiflash verriet Katharina jüngst, dass die Schwangerschaft nicht geplant war. "Die Schwangerschaft kam für uns als eine riesige Überraschung", erklärte sie und ergänzte: "Ich leide an Endometriose, was bedeutet, dass [meine] Chancen auf eine natürliche Schwangerschaft sehr gering sind." Dennoch freuen sich die werdenden Eltern sehr auf den Nachwuchs: "Wir sind überwältigt von Dankbarkeit. Manchmal können wir es immer noch nicht ganz glauben, dass wir diesen Weg gehen dürfen."

Die 30-Jährige ist bereits Mama des zweijährigen Emilios. Im Promiflash-Interview verriet Katharina, welches Geschlecht sie sich nun wünscht. "Es wäre einfach unglaublich, ein kleines Mädchen in unseren Armen zu halten. Die Vorstellung, vielleicht eine kleine Maus zu bekommen, ist wirklich etwas, das mein Herz höherschlagen lässt." Allerdings steht bei ihr natürlich nicht das Geschlecht, sondern die Gesundheit des Kindes an erster Stelle.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Partner Dominic Höppner

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Sohn

