Das bereitet Jürgen Hingsen im Dschungelcamp größte Sorgen

Bald startet das große Abenteuer im Dschungelcamp – auch für Kandidat Jürgen Hingsen (66) sind die Tage gezählt, bis es in den australischen Busch geht. Die Leichtathletik-Legende zeigt sich zuversichtlich. Doch eine Sache geht Jürgen schon jetzt nahe: die Trennung von seiner Partnerin Francesca. "In den 20 Jahren, die wir zusammen sind, waren wir ganze acht Stunden mal getrennt, glaube ich. Länger nicht", gesteht er im Interview mit RTL und betont: "Ich habe eine sehr enge Beziehung zu meiner Frau." Aus acht Stunden könnten nun schnell mal über zwei Wochen werden, falls der Ex-Athlet es bis ins Finale schaffen sollte.

Emotional könnte Jürgen es also schwer haben – körperlich hingegen fühlt er sich der Herausforderung gewappnet. Der Olympia-Silbermedaillengewinner ist sich sicher, dass seine Karriere im Leistungssport ihn optimal für das Dschungelcamp vorbereitet hat. "Der Sport prägt. Da gibt's kein Jammern, da zählt nur: Augen zu und durch", erklärt er. Zwischen dem australischen Busch und dem Sportplatz sieht er durchaus Parallelen. "Man hat extreme Bedingungen, die ich natürlich vom Zehnkampf her kenne. Nur nicht so viel mit Krabbeltieren, da muss ich mich erst mal dran gewöhnen", scherzt Jürgen.

Für seine Mitcamper dürfte das Zusammenleben mit Jürgen nicht immer angenehm werden. "Ich kann auch mal streng sein und zeigen, wo der Hammer hängt", grinst der Duisburger. Eine dürfte sich darüber jedoch freuen: Moderatorin Sonja Zietlow (56)! Das Dschungel-Urgestein kritisierte kürzlich die hohe Quote von Realitystars in Down Under und sprach sich stattdessen für mehr Sportler aus.

