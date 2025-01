Sonja Zietlow wünscht sich weniger Realitystars im Dschungel

In wenigen Wochen heißt es endlich wieder: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Erst seit wenigen Stunden stehen die Kandidaten fest, die sich dieses Jahr ins Dschungelcamp wagen: Neben Yeliz Koc (31) nehmen unter anderem Sam Dylan (33) oder Alessia Herren (22) teil – für Moderatorin Sonja Zietlow (56) sind das wohl etwas zu viele Stars aus der gleichen Branche. "Ich fände es auch schön, wenn wir mal nicht so ganz viele Realitystars dabei hätten. Zwei wären für mich okay", gab sie auf dem Instagram-Account der Show zu, bevor der Cast bestätigt wurde. Sie habe außerdem gerne Sportler mit im Camp: "Die sind ehrgeizig, die suchen Herausforderungen. Die sind echt … Die kennt man öfters mal."

Der perfekte Cast würde für die 56-Jährige und ihren Moderationspartner Jan Köppen (41) aus einer guten Mischung aus einem Schauspieler, einem Musiker, einem Sportler, einem Influencer, einem Schönling, ein bis zwei Realitystars, einer Diva, einem "Prachtexemplar" und einem Comedian bestehen. Mit einigen ihrer Wunschkandidaten werden sie in der 18. Staffel auch bedient – bestätigt sind diese zwölf Dschungelcamper: Alessia Herren, Maurice Dziwak (26), Edith Stehfest, Yeliz Koc, Anna-Carina Woitschack (32), Sam Dylan, Timur Ülker (35), Nina Bott (47), Lilly Becker (48), Pierre Sanoussi-Bliss, Jörg Dahlmann (65) und Jürgen Hingsen (66).

Sonja ist nicht die einzige, die sich weniger Promis aus der Reality-Welt im australischen Busch wünscht. Viele Fans bemängel es, dass von Jahr zu Jahr mehr Trash-TV-Stars einziehen. "Sonjas bester Vorschlag. Maximal zwei Realitystars, finde ich super!", "Wieso kommt ihr jetzt mit den Trash-TV -Leuten? Die machen das Format kaputt. Echt schade" und "Schade, dass IBES neuerdings den Fokus auf Reality-Leute setzt, die man schon in 100 anderen Formaten gesehen hat. Alle nicht Reality-Kandidaten werden nur Nebendarsteller sein.", lauten nur drei von vielen kritischen Kommentaren unter den Instagram-Beiträgen der beliebten Show.

RTL / Pascal Bünning Die "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

RTL Sonja Zietlow im Allstars-Dschungelcamp 2024

