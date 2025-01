Das sind geheime Fakten über Dschungel-Legende Dr. Bob

Ohne Dr. Bob würde im Dschungelcamp wohl ganz klar etwas fehlen. Auch in der neuen Staffel der gefeierten Realityshow, die schon am 24. Januar startet, ist Bob am Start. Doch irgendwie ist er nach 20 Jahren als Wildnis-Doc immer noch ein kleines Mysterium. Nach und nach kommen aber einige interessante Fakten über ihn ans Licht. So ist sein richtiger Name schon länger kein Geheimnis mehr: Er lautet Robert McCarron. Auch sein Alter wurde bereits enthüllt, Bob ist Jahrgang 1950 und somit bereits 74 Jahre alt. Etwas, was man ihm aber eher weniger ansieht.

Dann wären da aber noch einige Fakten, die bislang eher weniger über Dr. Bob bekannt waren. So ist er nicht nur in Deutschland berühmt, wie Bild berichtet. Das "Dschungelcamp" kommt eigentlich aus Großbritannien. Und in "I’m a Celebrity…Get Me Out of Here!" gehörte er bereits seit der ersten Stunde zum Cast – die erste Staffel erschien 2002. 20 Jahre später stieg Bob jedoch als Medic Bob aus dem UK-Format aus. Dann gibt es noch eine Sache, die einige wahrscheinlich gar nicht wissen: Er ist eigentlich gar kein richtiger Arzt. Dafür besitzt er aber eine abgeschlossene Ausbildung zum Rettungssanitäter und zur Pflegekraft. Somit weiß Bob also genau, wovon er im Dschungel spricht, wenn es um medizinische Probleme geht.

Bevor Robert McCarron zum beliebten Dr. Bob wurde, sammelte er auf der ganz großen Bühne TV-Erfahrung: In Hollywood – allerdings eher hinter den Kulissen. In Blockbustern wie "Matrix" oder auch "Mad Max II – Der Vollstrecker" war er in den 1980er und 1990er Jahren als Make-up-Artist für die Spezialeffekte und Prothesen zuständig. Dieses Kapitel liegt inzwischen jedoch hinter ihm. Dafür geht es für ihn auch bald wieder in den australischen Dschungel. Und da dauert es sicherlich nicht lange, bis die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) dann rufen: "Und hier ist: Dr. Bob!"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

Anzeige Anzeige

Instagram / dr_bob_offical_account Sonja Zietlow und Dr. Bob im Dschungelcamp 2024

Anzeige Anzeige