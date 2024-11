Krebs im dritten Stadium: So bleibt Dave Coulier positiv

Dave Coulier (65) hat Krebs im dritten Stadium. Im Oktober wurde bei dem Full House-Star ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Obwohl diese Form der Erkrankung als sehr aggressiv gilt, gibt es gute Heilungschancen – der Krebs hat nämlich noch nicht in das Knochenmark gestreut. Seit einigen Wochen befindet sich der Schauspieler nun in Behandlung und unterzieht sich einer Chemotherapie – er will entschlossen gegen die Krankheit kämpfen. Dabei bleibt er stets optimistisch und findet Kraft in seinem Humor. Bei seinem Kampf unterstützen ihn seine Frau Melissa und sein Kollege John Stamos (61). Mit welcher süßen Geste John seinen Kumpel aufmuntert und mehr erfahrt ihr im Promiflash-Video!

