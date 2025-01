Anna Adamyan hat den Schnuller ihres Sohnes Levi versteckt

Anna Adamyan (28) setzt sich für mehr Realität im Netz ein. Die ehemalige GNTM-Kandidatin spricht sich dafür aus, Themen rund um das Muttersein ehrlicher zu behandeln – in der Vergangenheit hielt sie nämlich sogenanntes "Mom-Shaming" davon ab. Nun will die Mama eines kleinen Sohnes offen über Erziehungsmethoden sprechen, die sie vorher auf ihrem Social-Media-Account verheimlichte. "Levi hatte vier Monate einen Schnuller, den ich aber immer versteckt hatte", offenbart Anna in einem Instagram-Beitrag und erinnert sich an einen Moment zurück, als sie den Schnuller einmal im Netz zeigte. "Puh, mein Postfach, es war wild", erzählt die TV-Persönlichkeit von der Reaktion ihrer Follower.

Auch die Nutzung eines Stillhütchens und einer Federwiege thematisiert die 28-Jährige auf ihrem Profil. "Dabei tun wir doch am Ende alle das Gleiche: Wir geben unser Bestes, auf unsere eigene Art, so wie es für uns in dem Moment passt, oder?", fragt Anna und appelliert an ihre Fans, ebenfalls ohne Angst vor Verurteilungen von ihren Erfahrungen zu berichten. Dafür erhielt die Influencerin viel Zuspruch. "Du sprichst mir aus der Seele", kommentiert eine Followerin dankbar und fügt an: "Tut gerade sehr gut zu hören, dass man nicht alleine ist! Habe auch oft Sachen nicht erzählt aus Angst, dass man verurteilt wird." Eine weitere Nutzerin bestärkt Anna in ihren Entscheidungen: "Und all das muss man nicht verstecken – du bist die beste Mama für dein Kind."

In der Vergangenheit machte sich die Spielerfrau bereits für einen weiteren sensiblen Sachverhalt stark. Sie leidet nämlich an Endometriose, einer Krankheit, die laut Anna in der Gesellschaft noch immer als Tabuthema behandelt wird. Mit seiner Offenheit will das Model dies ändern. "Ich habe diesem Druck gar nicht standgehalten. Ständig irgendwie so zu tun, als wäre alles super", erzählte Anna gegenüber Bild. Die Erkrankung beeinträchtige ihren Alltag und ihr berufliches Leben nämlich immens: "Meine Jobs konnte ich nur machen, weil ich mir gefühlt 80 Ibus am Tag eingeworfen habe."

Instagram / annaadamyan Influencerin Anna Adamyan mit Sohn Levi

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

