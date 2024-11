Deswegen ist Endometriose für Anna Adamyan kein Tabuthema

Anna Adamyan (28) leidet seit Jahren an Endometriose. Die Erkrankung, bei der Gewebe, welches der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter wächst, beeinflusst das Leben des Models immens. Neben unfassbaren Schmerzen bringt die Krankheit auch Unfruchtbarkeit mit sich, die in Annas Fall zu elf künstlichen Befruchtungen und dem Verlust von zwei Babys in der Frühschwangerschaft führte. In der Gesellschaft wird die Krankheit jedoch noch immer als Tabuthema behandelt – doch dem setzt sich die Influencerin entgegen. "Ich habe diesem Druck gar nicht standgehalten. Ständig irgendwie so zu tun, als wäre alles super", erklärt Anna im Interview mit Bild. Oftmals ging es ihr tatsächlich nämlich alles andere als super: "Meine Jobs konnte ich nur machen, weil ich mir gefühlt 80 Ibus am Tag eingeworfen habe."

Schon als Teenagerin ist Anna offen mit ihren Beschwerden umgegangen. Während ihre Schulkameradinnen Themen wie ihre erste Periode lieber für sich behielten, machte die 28-Jährige daraus kein Geheimnis. Ihre erste Periode im Alter von 12 Jahren sei "ausgeartet", meint die ehemalige Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin: "Alle wussten, dass ich stark blute, dass ich deswegen nicht zum Schulsport kann. Ich war da schon immer ein bisschen anders – als Einzige. Aber wenn mir jemand blöd kam, dann habe ich halt doof gekontert." Anna weiß, "man muss leider stark sein", um die Regel und einhergehende Schmerzen öffentlich zu thematisieren. Damals gab es noch nicht viele Informationen zu Annas Beschwerden und zu der Erkrankung. Um das zu ändern, setzt sie sich auf ihren Kanälen seit Jahren für die Aufklärung über Endometriose ein.

Auf Social Media berichtet Anna vor allem über ihre eigenen Erfahrungen. Der Internetstar hegte viele Jahre einen Kinderwunsch, der aufgrund der Endometriose jedoch viel zu lang unerfüllt blieb. Da es auf dem natürlichen Weg nicht funktionierte, unterzog sich die Beauty sämtlichen künstlichen Befruchtungen. Der erste Embryotransfer fand 2019 statt. Nach mehreren Fehlschlägen ist die Befruchtung Ende 2022 geglückt und Anna verkündete ihre Schwangerschaft. Mittlerweile ist Sohnemann Levi über ein Jahr alt und der ganze Stolz der Vollblutmama.

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan mit ihrem Sohn Levi

