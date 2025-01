Name verraten: Vincent Cassel (58) ist erneut Papa geworden

Schauspieler Vincent Cassel (58) und seine Freundin Narah Baptista dürfen sich über Nachwuchs freuen: Auf Instagram verkündet das Model die Geburt des gemeinsamen Sohnes. "Danke, mein Sohn, danke, dass du dich für Mama entschieden hast, ich kann nicht genug von dieser Liebe bekommen, ich bin überwältigt, ich weine und weine und weine. Aber es ist die reine Liebe", schreibt die frischgebackene Mama stolz unter einem Beitrag auf Instagram, der sie unter anderem beim Stillen ihres Kindes zeigt.

Narah verrät auch den Namen ihres Sprösslings: Der Kleine hört auf den Namen Caetano. Außerdem erklärt die dunkelhaarige Schönheit, dass ihr Sohn "vor genau einer Woche" auf die Welt kam – demnach wurde Caetano am 7. Januar geboren. "Ich wurde wiedergeboren", lautet Narahs emotionaler letzter Satz unter dem Social-Media-Beitrag.

Im September verkündete Narah ihre Schwangerschaft. "Mama wartet auf dich", schrieb die Laufstegschönheit zu den Instagram-Schnappschüssen, auf denen sie überglücklich in die Kamera strahlt und ihren Babybauch gekonnt in einem schwarzen, eng anliegenden Kleid in Szene setzte.

Anzeige Anzeige

Instagram / narahbaptista Model Narah Baptista mit Sohn Caetano

Anzeige Anzeige

Instagram / narahbaptista Narah Baptista, Freundin von Vincent Cassel

Anzeige Anzeige