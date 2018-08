Als knallharter Tanzdirektor Thomas Leroy verdrehte er im Psychodrama "Black Swan" den jungen Ballerinas reihenweise den Kopf – und auch im wahren Leben hat sich Vincent Cassel (51) einen echten Jungspund geangelt. Nach seiner gescheiterten Ehe mit der französischen Schauspielerin Monica Belucci (53) hat sich der Frauenschwarm erneut in feste Hände begeben. Pünktlich zum Wochenende überraschte er seine Fans mit erfreulichen Neuigkeiten: Er und seine 30 Jahre jüngere Freundin Tina Kunakey sind jetzt offiziell Mann und Frau!

Auf Instagram postete der "Ocean's 12"-Star einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem er das 21-jährige Model verliebt anschaut. "Ja", schrieb er lediglich dazu und hängte ein sowohl ein Herz-Emoji als auch einen Ring-Symbol an. Wie T-Online berichtete schworen sich die beiden am Freitag im Rathaus von Bidart an der Atlantikküste die ewige Treue. Die Braut soll in eine weiße Traumrobe gehüllt gewesen sein, während der Bräutigam in einem schicken schwarzen Anzug erstrahlte.

Auf die Frage, warum der 51-Jährige wieder heiraten wolle, hatte der vor wenigen Tagen gegenüber der italienischen Ausgabe von Vanity Fair geantwortet: "Es ist ein Versprechen, das man sich gibt, bevor man zusammen eine Familie gründet." Ob sich das frischgebackene Ehepaar trotz des großen Altersunterschieds etwa Nachwuchs vorstellen kann?

Instagram / vincentcassel Model Tina Kunakey und Schauspieler Vincent Cassel

Getty Images Tina Kunakey und Vincent Cassel auf der Paris Fashion Week

Getty Images Vincent Cassel beim Filmfestival in Cannes

