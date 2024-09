Vincent Cassel wird wieder Vater: Narah (26) ist schwanger

Was für schöne Neuigkeiten: Vincent Cassel (57) und seine Freundin Narah Baptista erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Die frohe Botschaft machen der französische Schauspieler und das 29 Jahre jüngere Model über Instagram bekannt, wo Narah stolz ihren Babybauch präsentiert. "Mama wartet auf dich", schreibt die Schwangere unter den Schnappschüssen, auf denen sie überglücklich in die Kamera strahlt. Ihre kleine Kugel setzt sie dabei in einem engen, schwarzen Kleid in Szene.

Der 57-Jährige und die Laufstegschönheit waren erstmals im Oktober vergangenen Jahres miteinander in Verbindung gebracht worden. Im November bestätigten Vincent und Narah ihre Beziehung dann bei einem gemeinsamen Strandurlaub in Rio de Janeiro, wo sie ganz ungeniert miteinander turtelten. Auch Narahs Geburtstag im Dezember feierten die beiden bei einem romantischen Dinner in Rom, bei dem sie über beide Ohren strahlten und offensichtlich sehr glücklich wirkten. Seither zeigen sie sich regelmäßig – Narah teilt nur allzu gerne süße Pärchenfotos mit ihrem Partner im Netz.

Für Vincent ist es nicht der erste Nachwuchs: Der "Black Swan"-Star ist bereits dreifacher Papa. Mit seiner ersten Ehefrau Monica Bellucci (59), mit der er von 1999 bis 2013 liiert gewesen war, hieß er zwei Töchter auf der Welt willkommen. Anschließend war er mit der 30 Jahre jüngeren Tina Kunakey (27) zusammen und bekam 2019 eine weitere Tochter mit ihr. Im Frühjahr vergangenen Jahres trennten sich die zwei jedoch.

Instagram / narahbaptista Narah Baptista, Freundin von Vincent Cassel

Instagram / narahbaptista Narah Baptista und Vincent Cassel

