Serienstar Jessica Brown Findlay erlitt vier Fehlgeburten

Jessica Brown Findlay (35) ist heute Mutter von Zwillingen, doch der Weg zur Mutterschaft war für die Schauspielerin alles andere als einfach. Im Podcast "Happy Mum, Happy Baby" erzählt sie jetzt, dass sie vor der Geburt ihrer beiden Söhne im November 2022 gleich drei Fehlgeburten erlitt. "Bevor die Jungs geboren wurden, hatte ich drei. Ich hatte zwei Fehlgeburten, als ich ohne Hilfe schwanger wurde, und eine chemische Fehlgeburt, die durch eine künstliche Befruchtung eintrat, von der wir wussten, dass sie eintreten würde, weil die Blutwerte sehr niedrig waren", erinnert die Downton Abbey-Darstellerin sich. Die vierte Fehlgeburt habe sie erst vor etwa zweieinhalb Monaten erlebt.

An dem Tag sei Jessica zur Hochzeit einer Freundin eingeladen gewesen, doch noch in der Nacht habe sie ein seltsames Gefühl gehabt. "Diese Art von Intuition. Wir hatten sie [die Schwangerschaft] unter positiven Umständen, aber es gab da auch etwas... Dieses Gefühl, diese realen Dinge, die man einfach weiß", versucht die Britin zu erklären. Sie habe dann um drei Uhr morgens Symptome gegoogelt, anstatt sich auf die Feier zu freuen. Den Morgen darauf ging es dann zum Arzt, wo der Ultraschall traurige Gewissheit brachte: "Ich war natürlich am Boden zerstört, aber die [Ärztin] hat mir ganz klar erklärt, was ich tun soll und dass ich ins Krankenhaus gehen soll."

Trotz der traurigen Erfahrungen erfreut Jessica sich aber an ihren beiden Söhnen. Die Zwei habe sie mithilfe einer künstlichen Befruchtung bekommen. Mit den Fehlgeburten im Hinterkopf habe sie jeden Tag der Schwangerschaft auskosten wollen, wie sie Moderatorin Giovanna Fletcher (39) weiter erzählt: "Jeden Tag, an dem ich schwanger war, wollte ich einfach den Tag genießen, wie er war." Am 5. November 2022 war es dann endlich so weit und die Zwillinge erblickten das Licht der Welt. Bei Instagram ließ die 35-Jährige ihre Fans an dem besonderen Moment teilhaben und postete ein Bild von sich mit den beiden Babys auf der Brust.

Getty Images Jessica Brown Findlay und ihr Mann Ziggy Heath in Venedig 2022

Instagram / jessierbrownfindlay Jessica Brown Findlay mit ihren Zwillingen