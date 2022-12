"Unsere Jungs": Jessica Brown Findlays Zwillinge sind da!

Tolle News von Jessica Brown Findlay (33)! Die Downton Abbey-Darstellerin verzückte im September ihre Fans: Denn damals verkündete sie stolz, dass sie Nachwuchs erwartet. Statt bloß einem Kind wurde daraus sogar doppeltes Babyglück – denn Jessica war mit Zwillingen schwanger. Dazu hatte es mehrerer Anläufe künstlicher Befruchtung bedurft. Jetzt ist die Britin megahappy: Ihre beiden Jungs sind gesund und munter zur Welt gekommen!

Auf Instagram teilte Jessica nun ein Foto, das sie mit ihren Babys zeigt. "Unsere Jungs", schrieb sie zu dem Bild, auf dem sie gerührt in die Kamera schaut und ihren Nachwuchs unter einer Decke an ihre Brust hält. Mit der Verkündung ließ sich die Schauspielerin eine Menge Zeit: Als Geburtstag ihrer beiden Söhne gab sie den 5. November an.

Weitere Infos wie die Namen der beiden oder ihr Geburtsgewicht bleibt Jessica ihren Fans bislang schuldig. Die freuten sich unter dem Post dennoch überschwänglich über die tollen News. "Das schönste Foto aller Zeiten! Glückwunsch, Jess", schrieb etwa eine begeisterte Userin.

Getty Images Jessica Brown Findlay und ihr Mann Ziggy Heath in Venedig 2022

Getty Images Jessica Brown Findlay bei den 79. Filmfestspielen in Venedig

Instagram / jessierbrownfindlay Jessica Brown Findlay, Serienstar

