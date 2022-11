Schwangerschaft: Jessica Brown Findlay findet keinen Job

Jessica Brown Findlays (33) Schwangerschaft sorgt für berufliche Herausforderungen! Die Downton Abbey-Darstellerin hat sich im Laufe der Jahre einen Namen als Schauspielerin gemacht. Im September gab sie dann bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Ziggy Heath ihr erstes Kind erwartet. Doch während sie sich auf ihr kleines Wunder freut, muss die Britin Abstriche in ihrer Karriere machen: Jessica findet während ihrer Schwangerschaft kaum einen Schauspiel-Job!

Im Interview mit The Sunday Times sprach Jessica jetzt über diese Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt. "Ich hatte gehofft, während der Schwangerschaft mehr arbeiten zu können, aber es geht nicht. Es ist sehr schwierig, schwangere Frauen am Set zu versichern", erklärte die werdende Mama. Aufgrund der Gesundheitskrise sei es zudem noch schwieriger, da für sie als Schwangere ein höheres Risiko gelte. "Es ist schockierend", betonte sie.

Trotz der beruflichen Flaute freut sich Jessica aber natürlich total auf ihr Baby! Die Schauspielerin hat einen langen Weg bis zu ihrer Schwangerschaft hinter sich, denn sie startete in Sachen künstliche Befruchtung vier Versuche, bis es letztendlich klappte. "Durch die künstliche Befruchtung ist mir noch bewusster geworden, zu was Frauen fähig sind und was wir erreichen können", hat sie schon vor ein paar Wochen auf Instagram verdeutlicht.

Getty Images Jessica Brown Findlay und ihr Mann Ziggy Heath in Venedig 2022

Getty Images Jessica Brown Findlay bei den 79. Filmfestspielen in Venedig

Instagram / jessierbrownfindlay Jessica Brown Findlay, Serienstar

