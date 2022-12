Jessica Brown Findlay erstmals nach Zwillingsgeburt gesehen

Jessica Brown Findlay (33) genießt die Zeit mit ihrem Nachwuchs! Vor wenigen Tagen gab die Schauspielerin bekannt, dass sie Mutter geworden ist – und zwar nicht nur von einem, sondern gleich zwei Kindern. Ihre Söhne hatten bereits am 5. November das Licht der Welt erblickt. Doch nun wurde Jessica zum ersten Mal seitdem mit den beiden zusammen in der Öffentlichkeit gesehen!

Fotografen lichteten die einstige Downton Abbey-Darstellerin und ihren Mann Ziggy bei einem winterlichen Spaziergang durch London ab, mitsamt ihrem Nachwuchs im Kinderwagen. Sie hatten wohl Halt bei einem Café gemacht, um sich Kaffee oder ein anderes Heißgetränk zu holen – ob sie vielleicht mit schlaflosen Nächten zu kämpfen haben? Wenn es so wäre, scheinen sie diese für ihre Söhne aber gern in Kauf zu nehmen: Das Paar wirkte sehr glücklich, lächelte sich verliebt an und gab sich immer wieder Küsse.

Mit den Babys ging für Jessica ein großer Wunsch in Erfüllung. Sie und ihr Mann hatten vorher lange versucht, ein Kind zu bekommen. In einem Instagram-Video deutete die Britin an, mehrere Fehlgeburten erlitten und es viermal mit einer künstlichen Befruchtung versucht zu haben.

